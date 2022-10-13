Yenierenköy – Yeniboğaziçi maçına ceza yağdı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 7-10 Ekim 2022 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle:

Yenierenköy - Yeniboğaziçi AKSA 1. Lig müsabakasında, rakip takım futbolcusuna hakaret, küfür ve tehditlerde bulunup, boğazından ittiği ve olayların başlamasına neden olduğu raporlardan tespit edilen Yeniboğaziçi futbolcusu Mehmet Çağakan’a 5 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Aynı maçta rakip takım futbolcusunun yüzünü tırnakları ile çizip kanamasına neden olduğu raporlardan tespit edilen Yeniboğaziçi futbolcusu RamadanAğdaç’a ise 4 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Yine aynı maçta rakip takım futbolcusuna yerde yumruk attığı raporlardan tespit edilen, Yenierenköy futbolcusu Tugay Yavuz’a da 5 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi.

YEŞİLOVA’YA PARA CEZASI

Merit Alsancak Yeşilova ile Küçük Kaymaklı arasında oynanan Süper Lig maçında Yeşilova taraftarlarının sahaya, hakemlere ve rakip takım futbolcusuna yönelik pet şişe ve kola kutusu atarak saha olayına neden oldukları, gözlemci raporundan tespit edildi.

Bu nedenle Merit Alsancak Yeşilova’ya 3 bin TL para cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi.

RAKİBE YUMRUĞA 4 MAÇ MEN

Türk Ocağı Limasol ile ChinaBazaar Gençlik Gücü AKSA A2 Süper Lig müsabakasında, rakibine topsuz alanda kasti bir şekilde yüzüne yumruk attığı raporlardan tespit edilen ChinaBazaar Gençlik Gücü futbolcusu Cengiz Aşan’a 4 maç ceza verilmesine oybirliği ile karar verildi.



Kırmızı kart cezaları

3 maç: Olgun Jack Karabulut (Türk Ocağı)

2 maç: Süleyman Bayır (Ünimar Maraş)

1 maç: Vakkas Kaynarca (M. A. Yeşilova), Toprak Bolcan (K. Kaymaklı), Adem Seven (Yeniboğaziçi)

Teknik direktör, antrenör, yönetici ve kulüp personeli

2 maç: Salih Cemal Yeşilleme (İncirli), Nihat Selengin (Yenierenköy)

1 maç: Ahmet Köseoğlu (Yeniboğaziçi)

