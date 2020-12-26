Yenierenköy sorunlarının çözümünü bekliyor

BTM İkinci Ligde geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Yenierenköy Spor Kulübünün maçlarını oynadığı çim sahada sorun yaşanıyor.

Yenierenköy Spor Kulübü başkanı KüfiTulga, sosyal medyada yaptığı açıklama ile yaşadıkları sıkıntıları şöyle anlattı:

“Kulüp olarak sıkıntılarımız var. Bir aydır çim sahamızın sulama motoru bozuktur.Ancak tamir edilmesi için yetkililerden halen hiç bir hareket yoktur.

Tribünlerimizi de kendi öz kaynağımızdan yaptık.Tribünlerin maliyetini geri ödeme alacağız sözünü aldık.Oradan da bir ses çıkmadı.

Gençler için verdiğimiz mücadelede devletin desteği olmadan var olmayız. Elzem konularda yapılması gerekenlerin yapılmasını bekliyoruz.”

