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Yenierenköy, 'lider benim' dedi

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Yenierenköy, 'lider benim' dedi

Yer: Akova Eray Vudalı Stadı

Hakemler: Zekai Töre, Halil Erdem Canaloğlu, Mehmet Ekşici

SFC 1461 İskele Trabzon: Yılmaz, Samed, Nazmi, Nazım, Çağdaş, Kenan, Erol, Ogün, Yunus, Emre, Kubilay

Yenierenköy: Yusuf, Serkan, Ömer, Mehmet, Malik, Barış, Ekrem, Bayram, Adem, Devrim, Ersan

Goller: Samed Kartal (2) (SFC 1461 İskele Trabzon), Devrim Erdoğan (3), Ekrem Civisilli, Malik Sercan Gök, Barış Dağ (Yenierenköy)

İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup’ta 11.haftanın liderlik maçında gülen taraf konuk ekip Yenierenköy oldu. Karpaz temsilcisi rakibini Devrim Erdoğan (3), Barış Dağ, Ekrem Civisilli ve Malik Sercan Gök’ün golleriyle 6-2 mağlup ederek yeniden liderliğe yükseldi. SFC 1461 İskele Trabzon’un golleri ise Samed Kartal’dan geldi.

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