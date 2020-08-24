Yeniceköy ile Dilekkaya arasında oynanan BTM 2. Ligi 4. Grup maçında yaşanan olaylarla ilgili Yeniceköy ile Dilekkaya’ya ağır cezalar verildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu, Yeniceköy ile Dilekkaya arasında oynanan BTM 2. Ligi 4. Grup maçında yaşanan olaylarla ilgili kararlarını açıkladı.

Dilekkaya futbolcusu Emrah Zaghloul ile Yeniceköy futbolcusu Erdi Haşimoğulları, birbirlerini darp ettikleri için, Dilekkaya kalecisi Mustafa Karacaoğlu, küfürlü söylem ve darp fiilleri dolayısıyla 4’er maçtan men edildiler.

Ayrıca, Yeniceköy ile Dilekkaya arasında oynanan müsabakada saha olaylarına ve kavga sebebiyle, olaylara sebebiyet veren Yeniceköy takımına 1 maç saha kapatma cezası, Dilekkaya’ya 2 maç saha kapatma cezası verildi.

