Yenicami’ye, Gençlik freni

Futbol liglerimizde yeni sezonun başlangıcı için yaklaşık3 hafta kalırken takımlar oynadıkları hazırlık maçlarıyla güçlerini sınamaya devam ediyorlar.

Bugün Süper Ligin iki Lefkoşa ekibi olan Yenicami ile China B. Gençlik Gücü kozlarını Atilla Topaloğlu Antrenman Sahası’nda paylaştılar.

Yenicami oynadığı hazırlık maçlarında aldığı farklı galibiyetlerle çıktığı Gençlik Gücü karşısında sahadan beraberlikle ayrıldı.

Orta hakemliğini Fehim Dayı’nın yaptığı maçta her iki takımında karşılıklı attığı ikişer golle karşılaşma 2-2 tamamlandı.

