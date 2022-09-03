banner762
banner815
Larnaka Gençler Birliği yönetimi antrenörlerle sözleşme imzaladı
Larnaka Gençler Birliği yönetimi antrenörlerle sözleşme imzaladı
5 0
KTSYD üyeleri bilgilerini tazeledi
KTSYD üyeleri bilgilerini tazeledi
13 0
 
Dipkarpaz Zaferburnu yolunda yangın korkuttu
Dipkarpaz Zaferburnu yolunda yangın korkuttu
9 0
Hızın bir diğer adı: RIMAC Nevera
Hızın bir diğer adı: RIMAC Nevera
8 0
Kupanın şampiyonu Gençlik Gücü
Kupanın şampiyonu Gençlik Gücü
15 0
Kadınlarda final heyecanı Girne'de yaşanacak
Kadınlarda final heyecanı Girne'de yaşanacak
17 0
Arıcılar hasattan memnun değil
Arıcılar hasattan memnun değil
16 0
banner797

Yenicami’ye, Gençlik freni

banner476

banner825
Yenicami’ye, Gençlik freni
Futbol liglerimizde yeni sezonun başlangıcı için yaklaşık3 hafta kalırken takımlar oynadıkları hazırlık maçlarıyla güçlerini sınamaya devam ediyorlar.
Bugün Süper Ligin iki Lefkoşa ekibi olan Yenicami ile China B. Gençlik Gücü kozlarını Atilla Topaloğlu Antrenman Sahası’nda paylaştılar.
Yenicami oynadığı hazırlık maçlarında aldığı farklı galibiyetlerle çıktığı Gençlik Gücü karşısında sahadan beraberlikle ayrıldı.
Orta hakemliğini Fehim Dayı’nın yaptığı maçta her iki takımında karşılıklı attığı ikişer golle karşılaşma 2-2 tamamlandı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.