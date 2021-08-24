Yenicami’nin yeni başkanı Safa

Necati KÜLAHLILAR

AKSA Süper Lig ekiplerinden Yenicami’de Ali Vehid’in istifası sonrasında yapılacak olağanüstü genel kurula tek aday olan iş adamı Ali Özmen Safa ile gidildi.

Siyah beyazlı camiada olağanüstü genel kurul bugün kulüp lokalinde gerçekleştirildi. Genel kurulda divan başkanlığını Ödül Muhtaroğlu yaparken, sekreterler Salih Karayusufoğlu ile Evrim Hınçal oldu.

Kulüp bahçesinde açık havada gerçekleştirilen genel kurulda faaliyet ve mali raporlar okunarak, aklandı. Daha sonra başkanlık için oy birliğiyle üyelerin onayını alan Ali Özmen Safa’nın yönetim listesinde; Alihan Pehlivan, Ercan İbrahimoğlu, Ömer Mertbulut, Şenol Karayel, Bolkan Bardak, Çağkan Kabataş, Ulus Nasıroğlu, Ali Kemal Piyale, Erkan Arıklı, Hassan Vahib, Derviş Sönmez ve İsmail Eker yer alıyor.”

