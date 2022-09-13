Yenicami’nin yabancısı Sylla

Süper Lig ekibi Yenicami, geçtiğimiz sezonun ilk devresinde Gönyeli’de oynayan Sylla’yı adaya getirterek dün antrenmana çıkarırken, bugün de imzayı attıracak

Necati KÜLAHLILAR

Aksa Süper Lig ve 1. Lig’de yeni sezon için takımlar hazırlıklarını sürdürürken, bugün tamamlanacak olan yabancı futbolcu transferi nedeniyle Yenicami takımı yabancı futbolcusunu belirledi.

Lefkoşa ekibi Yenicami sezon başından beridir ülkeye getirterek denediği birçok yabancı futbolcunun ardından ülkemizde geçmiş sezonlarda da futbol oynayan Sylla’yı dün adaya getirterek antrenmana çıkarttı. Sylla’nın bugün Yenicami’ye imza atması bekleniyor.

Dün Ortaköy’deki İrsen Küçük Spor Tesisleri’nde antrenman yapan Yenicami takımının teknik direktörü Ulus Nasıroğlu, takımın durumu ve Sylla ile ilgili düşüncelerini Halkın Sesi Spor Servisi’yle paylaştı.

“TEK SIKINTIMIZ ANTRENMAN SAHASI”

Nasıroğlu, takım olarak hazırlık dönemini oldukça iyi geçirdiklerini ifade ederek haftanın 5 günü antrenman bir gün ise maç yaptıklarını belirtti. Tek sıkıntılarının tam saha antrenman yapacak antrenman sahalarının olmayışı olduğunu söyleyen Nasıroğlu “Atilla Topaloğlu Antrenman Sahası ve burada her antrenman yaptığımızda en az iki takımla birlikte antrenman yapıyoruz” dedi.

Yabancı futbolcu transferleri Sylla ile ilgili sorumuza ise Yenicami teknik direktörü Nasıroğlu şöyle cevap verdi: “Evet bugün antrenmana çıkardık. Açıkçası ben geçen yıl ilk devre Gönyeli’de oynarken Sylla’yı çok beğenmiştim. Bu nedenle yönetimin yabancı futbolcu olarak Sylla’yı dillendirmesi sonrasında ben kabul ettim. Kısmetse yarın imzayı da attıracağız. İnşallah sezon sonuna kadarda onunla devam ederiz” dedi.



