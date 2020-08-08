Yenicami’nin, 8. kupası müzesinde

Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler: Osman Özpaşa,HalilCanaloğlu, Mustafa Torun
MTG: Ufuk,Yasin,MehmetErol,Adil,Sami (72.Dk Uğur)Yusuf,Ünal,Arif (72.Dk Arif),Mehmet Gürlü,Dinopeter,Peter
Yenicami: Ercan,Hüseyin,MehmetGöktaş,Mahmut,HasanUlukök,Hascan (46.Dk Mehmet Altın),Aminu,Fırat(73.Dk Farouk),Abaka (90+2.Dk Yasin),Tansel (89.Dk Hasan Celil),Ebuka
Goller: 13.Dk Ebuka,42.Dk Abaka,90.Dk Mehmet Altın (Yenicami), 20.Dk Ünal (MTG)
Soydan SAKALLI
Nicosia Group Kıbrıs Kupası final maçını 3 – 1 kazanan Yenicami, kupayı kazanan takım oldu. 4 bine yakın futbolseverin izlediği ve hakemlerin de iyi bir yönetim sergiledikleri maçta, Yenicami'nin gollerini Ebuka, Abaka ve Mehmet Altın attı. Mağusa Türk Gücü'nün tek golü Ünal'dan geldi.
Futbolseverler maça büyük ilgi gösterirlerken, stad kapılarında kuyruk oluştu. Gerek Yenicami gerekse de Mağusa Türk Gücü taraftarlarının maça ilgisi yoğun olurken, tarafsız futbolseverler de maça ilgi gösterdiler.
NicosiaGroup Kıbrıs Kupası final maçı öncesinde görsel şov yaşandı. Seniha Kanatlı'nın sunuculuğunda başlayan seremoni sonrasında hakemler ve takımlar sahaya ışık şovları ve sisler arasında çıktılar.
Hakemler ve takımlar sahaya çıkarlarken Şampiyonlar Ligi Müziği çalarken, tribünlerde de büyük coşku yaşandı. Maçı izleyenler arasında birçok siyasinin yanı sıra Başbakan Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da yer aldı.
13.Dk: Yenicami atağında topu alan Ebuka çalımlarla ceza sahasına girdi ve sağ çaprazdan vuruşunda topu filelere gönderdi. MTG 0-1 Yenicami
20.Dk: MTG’de kullanılan köşe atışında topa iyi yükselen Ünal kafa vuruşunda topu filelere gönderdi. MTG1-1 Yenicami
39.Dk: Yenicami atağında Abaka’nın pasıyla topla buluşan Ebuka’nın vuruşunda top direkten geri geldi.
42.Dk: Yenicami atağında Ebuka’nın pasında topla buluşan Abaka vuruşunda topu filelere gönderdi. MTG 1-2 Yenicami
43,Dk : MTG atağında sağdan yapılan ortada arka direkte topla buluşan Dinopeter’in şutunu Ercan mükemmel bir refleksle kurtarmayı başardı.
55.Dk: MTG atağında Yasin sağdan topu ceza sahasına ortaladı. Peter bomboş pozisyonda kötü bir kafa vuruşu yaparak topu dışarıya gönderdi.
66.Dk: MTG atağında Peter’in vuruşunda direğe çarpan topu kaleci Ercan kontrol etmeyi başardı.
90.+2 Dk: Yenicami atağında Aminu’nun pasıyla soldan ceza sahasına giren Mehmet Altın vuruşunda topu filelere gönderdi. MTG 1-3 Yenicami
NicosiaGroup Kıbrıs Kupası final maçını kazanan Yenicami kupasını coşkuyla aldı.
Kupa töreninde madalya ve kupaları NicosiaGroup direktörü Abdullah Yusuf, Aslan Bıçaklı, Hasan Sertoğlu, Kemal Deniz Dana verdi. Şampiyon Yenicami kaptanı Tansel Ekingen'e kupası Başbakan Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı birlikte verdiler.
Kupa töreninde müthiş bir görsel sergilenirken, havai fişek gösterileri eşiliğindeYenicamililer büyük bir coşku yaşadılar.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.