Yenicami’nin, 8. kupası müzesinde

NicosiaGroup Kıbrıs Kupası final maçını kazanan Yenicami, 18. final maçında, 8. kupasını kazanmayı başardı. Hakemlerin iyi yönetim sergiledikleri maçın özellikle ilk devresinde oldukça etkili olan siyah beyazlılar, kupayı kazanmanın gururunu yaşadılar. 1 gol, 1 asistle oynayan John Ebuka ile sol kanatta Hasan Ulukök galibiyette ön plana çıktılar

Stadyum: Lefkoşa Atatürk StadıHakemler: Osman Özpaşa,HalilCanaloğlu, Mustafa TorunMTG: Ufuk,Yasin,MehmetErol,Adil,Sami (72.Dk Uğur)Yusuf,Ünal,Arif (72.Dk Arif),Mehmet Gürlü,Dinopeter,PeterYenicami: Ercan,Hüseyin,MehmetGöktaş,Mahmut,HasanUlukök,Hascan (46.Dk Mehmet Altın),Aminu,Fırat(73.Dk Farouk),Abaka (90+2.Dk Yasin),Tansel (89.Dk Hasan Celil),EbukaGoller: 13.Dk Ebuka,42.Dk Abaka,90.Dk Mehmet Altın (Yenicami), 20.Dk Ünal (MTG)Nicosia Group Kıbrıs Kupası final maçını 3 – 1 kazanan Yenicami, kupayı kazanan takım oldu. 4 bine yakın futbolseverin izlediği ve hakemlerin de iyi bir yönetim sergiledikleri maçta, Yenicami'nin gollerini Ebuka, Abaka ve Mehmet Altın attı. Mağusa Türk Gücü'nün tek golü Ünal'dan geldi.Futbolseverler maça büyük ilgi gösterirlerken, stad kapılarında kuyruk oluştu. Gerek Yenicami gerekse de Mağusa Türk Gücü taraftarlarının maça ilgisi yoğun olurken, tarafsız futbolseverler de maça ilgi gösterdiler.NicosiaGroup Kıbrıs Kupası final maçı öncesinde görsel şov yaşandı. Seniha Kanatlı'nın sunuculuğunda başlayan seremoni sonrasında hakemler ve takımlar sahaya ışık şovları ve sisler arasında çıktılar.Hakemler ve takımlar sahaya çıkarlarken Şampiyonlar Ligi Müziği çalarken, tribünlerde de büyük coşku yaşandı. Maçı izleyenler arasında birçok siyasinin yanı sıra Başbakan Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da yer aldı.13.Dk: Yenicami atağında topu alan Ebuka çalımlarla ceza sahasına girdi ve sağ çaprazdan vuruşunda topu filelere gönderdi. MTG 0-1 Yenicami20.Dk: MTG’de kullanılan köşe atışında topa iyi yükselen Ünal kafa vuruşunda topu filelere gönderdi. MTG1-1 Yenicami39.Dk: Yenicami atağında Abaka’nın pasıyla topla buluşan Ebuka’nın vuruşunda top direkten geri geldi.42.Dk: Yenicami atağında Ebuka’nın pasında topla buluşan Abaka vuruşunda topu filelere gönderdi. MTG 1-2 Yenicami43,Dk : MTG atağında sağdan yapılan ortada arka direkte topla buluşan Dinopeter’in şutunu Ercan mükemmel bir refleksle kurtarmayı başardı.55.Dk: MTG atağında Yasin sağdan topu ceza sahasına ortaladı. Peter bomboş pozisyonda kötü bir kafa vuruşu yaparak topu dışarıya gönderdi.66.Dk: MTG atağında Peter’in vuruşunda direğe çarpan topu kaleci Ercan kontrol etmeyi başardı.90.+2 Dk: Yenicami atağında Aminu’nun pasıyla soldan ceza sahasına giren Mehmet Altın vuruşunda topu filelere gönderdi. MTG 1-3 YenicamiNicosiaGroup Kıbrıs Kupası final maçını kazanan Yenicami kupasını coşkuyla aldı.Kupa töreninde madalya ve kupaları NicosiaGroup direktörü Abdullah Yusuf, Aslan Bıçaklı, Hasan Sertoğlu, Kemal Deniz Dana verdi. Şampiyon Yenicami kaptanı Tansel Ekingen'e kupası Başbakan Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı birlikte verdiler.Kupa töreninde müthiş bir görsel sergilenirken, havai fişek gösterileri eşiliğindeYenicamililer büyük bir coşku yaşadılar.