Yenicami’den destekçilerine teşekkür ziyareti

Yenicami’de kulübün destekçilerine ziyaretler sürerken, ziyaret edilen Göksel Saydam ve Münevver Saydam’a, kazanılan Süper Kupa ve Kıbrıs Kupası takdim edildi

Sezonu Süper Kupa ve NicosiaGroup Kıbrıs Kupası şampiyonluğu ile tamamlayan Yenicami’dekulübün destekçilerine ziyaretler sürüyor.

Bu çerçevede kulüp başkanı Ali Vehid, Asbaşkanı Ahmet Şeytan, Sportif Direktörü Ulus Nasıroğlu, Teknik Sorumlu Özgü Bayraktar ve A takım yardımcı antrenörü İsmail Soydan, sponsor Mare Bianco’yu ziyaret etti. Ziyarette kazanılan Süper Kupa ve Kıbrıs Kupası Göksel Saydam ve Münevver Saydam’a takdim edildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Göksel Saydam, ülke gençliğine ve sporuna katkılarının devam edeceğini belirterek Yenicami’yi göstermiş olduğu başarıdan dolayı tebrik etti. Saydam ziyarette şunları kaydetti:

“KTFF, maçlarının oynanıp oynanmayacağı sürecinde çeşitli görüşlerden sonra ligleri devam ettirerek tamamladı ve sezon kupa maçı ile son buldu. Ben de o maçı izleme fırsatı buldum. Gerçekten güzel bir maç oldu. Yenicami olarak bizim katkılarımız, sponsorluğumuz da olmuştur. Her şeye rağmen, pandemiye rağmen, ekonomik aktiviteler kısıtlanmış olmasına rağmen elimizden gelen katkıyı yaptık. Saydam ailesi olarak gerek oluşturduğumuz vakıf ile fakir öğrencileri okutmaktayız, gerekse MareBianco isimli aile şirketimizin kaynakları ile gençliğe ve spora katkı yapmaya devam ediyoruz. Umarım önümüzdeki sene de bu katkıları sürdüreceğiz. Yeter ki dünyanın ve ülkenin mali durumu kötüleşmesin. Biz aile olarak gençliğe, Kıbrıs’ın tarihine ve kültürünün devamına ve yaygınlaşmasına büyük önem vermekteyiz. Bunlar herhangi bir şov için değildir, bu ülkeye sosyal sorumluluk ilkemiz içerisinde yapmaya devam edeceğiz. Yapmış olduğumuz sponsorluk anlaşması boşa gitmemiştir. Ayrıca final maçı ile kupalarla da taçlanmıştır. Bu da bize daha fazla zevk, moral ve motivasyon vermiştir. Bu nedenle kulüp başkanı Ali Vehid’i, Ahmet Şeytan’ı ve diğer yetkili arkadaşları kutlarım. Her şey gençlik ve spor içindir.”

