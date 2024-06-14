Yenicami’de Topaloğlu dönemi

Yenicami Kulübü, 2010 yılında takımı namağlup şampiyon yapan teknik direktör Hasan Topaloğlu’yla anlaşarak takımı ona emanet etti

Süper Lig ekiplerinden Yenicami’de olağan mali genel kurul sonrasında teknik direktör arayışları sonucunda Yenicami’de ilk görüşülen isim olan Hasan Topaloğlu’yla anlaşmaya varıldı.

Yeni sezonda yeniden Yenicami kulübünün sponsorluğunu yapacak olan iş insanı Abdullah Uluçhan ile Hasan Topaloğlu geçtiğimiz akşam Lefkoşa’da bir restorantta bir araya gelmelerinin ardından dün Yenicami Başkanı Ahmet Gençosman ile Hasan Topaloğlu buluşarak anlaşmaya vardılar.

Anlaşmayla ilgili Yenicami Kulübü Sosyal Medya hesabından şu paylaşım yapıldı:

“2024-2025 sezonu teknik direktörümüz Hasan Topaloğlu olmuştur. Kendisine başarılar dileriz.”

TOPALOĞLU’NDAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Öte yandan teknik direktör Hasan Topaloğlu ise Yenicami Kulübü’yle yaptığı anlaşmayla ilgili paylaşımda bulundu. Topaloğlu’nun paylaşımı şöyle:

1990 yılında lisansımı çıkartarak futbola başladığım Yenicami Spor Kulübünde 16 Haziran 2010 yılında teknik adam olarak görev alıp namağlup şampiyonluğa imza attıktan tam 14 yıl sonra 13 Haziran bugün yeniden imza atarak yuvaya dönüş yaptık. Beni bu büyük camiada bu göreve layık görenlere teşekkür ederken bir yanımda çok kısa sürede mutluluklar ve dostluklar kazandığım büyük Lefke camiasından ayrılmanın burukluğunu yaşıyorum. Elbet bir gün yine KARADAĞ. Herkese çok teşekkür ederim...

