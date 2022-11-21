Yenicami’de teknik heyette deprem

AKSA Süper Lig ekiplerinden Yenicami, A takım antrenörleri Cemre Yıldızev, Arif Pınardan ve Erdoğan Garip ile yolları ayırdığını duyurdu.
Konu ile ilgili olarak Yenicami Ağdelen Kulübü Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
A Takım antrenörlerimiz Cemre Yıldızev, Arif Pınardan ve Erdoğan Garip ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Antrenörlerimize bugüne kadar takımımıza verdikleri emekler ve yaşattıkları mutluluklar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.
Yenicami Ağdelen Kulübü Yönetim Kurulu
Cemre Yıldızev
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