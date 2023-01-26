Yenicami’de teknik ekiple sözleşme imzalandı

Aksa Süper Lig ekibi Yenicami’de Çarşamba günü yaşanan teknik heyet değişimi sonrasında yeni teknik heyetle sözleşme imzalandı.
Derviş Kolcu’nun istifası sonrası göreve gelen Yenicami A Takım teknik direktörü Ulus Nasıroğlu, yardımcı antrenörleri Hasan Sarıoğlu ve Mustafa Sarı ile sözleşme imzalandı.
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