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Yenicami’de teknik ekiple sözleşme imzalandı

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Yenicami’de teknik ekiple sözleşme imzalandı
Aksa Süper Lig ekibi Yenicami’de Çarşamba günü yaşanan teknik heyet değişimi sonrasında yeni teknik heyetle sözleşme imzalandı.
Derviş Kolcu’nun istifası sonrası göreve gelen Yenicami A Takım teknik direktörü Ulus Nasıroğlu, yardımcı antrenörleri Hasan Sarıoğlu ve Mustafa Sarı ile sözleşme imzalandı.
 
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