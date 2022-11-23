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Yenicami’de kabuk değişimi sürüyor

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Yenicami’de kabuk değişimi sürüyor
Aksa Süper Ligin Lefkoşa ekibi Yenicami’de değişim sürüyor. Çeşitli kademelerdeki değişime Futbol Şube Sorumluluğu da eklendi. Yenicami Futbol Şube Sorumlusu Bolkan Bardak görevden alınarak yerine Ömer Gedik göreve getirildi.
Konuyla ilgili Yenicami Kulübü sosyal medya hesabından şu açıklamam yapıldı:
Futbol şube sorumlumuz Bolkan Bardak görevinden ayrılmıştır. Bolkan Bardak’ın yerine Ömer Gedik yeni futbol şube sorumlusu olarak göreve getirilmiştir.
Bolkan Bardak’a kulübümüze verdiği hizmetlerden ötürü teşekkür eder, Ömer Gedik’e yeni görevinde başarılar dileriz.
Yenicami Ağdelen Kulübü Yönetim Kurulu
 
 
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