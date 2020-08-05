Yenicami’de hedef 8. kupa

Yenicami, Nicosia Group Kıbrıs Kupası finalinde Mağusa Türk Gücü’nü mağlup ederek, 18. finalinde, 8. kupasını kazanmayı hedefleyecek.Yılmazköy’de çalışanYenicami, Lefkoşa’da kampa girdi

Yenicami, Nicosia Group Kıbrıs Kupası finalinde Atatürk Stadı’nda Mağusa Türk Gücü’nü mağlup ederek, 18. finalinde, 8. kupasını kazanmayı hedefleyecek. Siyah beyazlılar, dün Yılmazköy’de çalışarak, antrenman sonrasında kupayı kazanma hedefi doğrultusunda Golden Tulip Otelde kampa girdi.

Nicosia Group Kıbrıs Kupası finali ile ilgili olarak Yenicami kulübünden şu açıklama yapıldı:

“Takımımız 2019 – 2020 futbol sezonunda Nicosia Group ana sponsorluğunda düzenlenen Kıbrıs Kupası finalinde 7 Ağustos Cuma günü saat 20.00’de Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Mağusa Türk Gücü ile karşı karşıya gelecek.

Kupa tarihi boyunca takımımız daha önce 17 kupa mücadelesinde final oynarken bu finallerin yedi tanesini kazanma başarısı gösterdi. Daha önce Federasyon Kupası adı altında oynanan, 2012 yılından itibaren Kıbrıs Kupası ismiyle organize edilen kupada son 7 sezonda 5 kez final oynayan takımımız, bu finallerin iki tanesini kazandı. 7 Ağustos Cuma günü karşılaşacağımız rakibimiz Mağusa Türk Gücü ile daha önce üç kez kupa finalinde karşı karşıya geldik. Bu finallerin iki tanesini kupa şampiyonluğu ile noktaladık. 2003 yılındaki finali 2-1 kazanan takımımız, 2013’teki finali 2-0 galip tamamlayarak kupayı kazanan taraf olmuştu.

Bu sezonki kupa yolculuğumuz ise ikinci turda başladı. Sezon başında fikstür çekimine katılan ancak ligde yer almayan Doğancı ile eşleştiğimiz için ilk turu bay geçen takımımız, ikinci turda Merit Alsancak Yeşilova’yı 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Çift maç eleme usulüne göre oynanan çeyrek finalde Küçük Kaymaklı’yı 4-0 ve 3-0’lık skorlarla mağlup ederek yarı final vizesi alan takımımız, yarı finalde eşleştiği Türk Ocağı ile 0-0 ve deplasmanda 4-1’lik skorlarla mağlup ederek finale yükseldi.

İlk turda bay geçilen Doğancı eşleşmesi dışında oynadığımız beş karşılaşmada 14 gol atan takımımız, kalesinde 2 gol gördü.”

