Yenicami’de gençler kiralık

Yenicami’de yeni sezon hazırlıkları teknik direktör Çağan Çerkez yönetiminde devam ederken, kadro da şekillenmeye başladı.
Yenicami yönetimi, teknik direktör Çağan Çerkez’in raporu doğrultusunda bazı genç oyuncularını tecrübe kazanması için kiralayacak. Siyah beyaz kulüp, 2021 – 22 futbol sezonunda kiralık listesinde yer alan oyuncuları belirledi.
Buna göre kiralanacak genç oyuncular “Emre Taşkın, Efe Türker Var, Oğuzhan Kara, İdris Yekli, Yılmaz Yıldırımlar ve Nedim Kaplan” olacak.
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