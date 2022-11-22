Yenicami’de Derviş Kolcu dönemi

AKSA Süper Lig ekiplerinden Yenicami, teknik direktör konusunda Derviş Kolcu ile anlaşmaya vararak dün gece sözleşme imzalarken, sportif direktör Ulus Nasıroğlu görevini bıraktı

Aksa Süper Ligin siyah beyazlı ekibi Yenicami’de önceki gün teknik kadroyla yolların ayrılmasının ardından teknik direktör konusunda Derviş Kolcu ile prensip anlaşmasına varılmasının sonrasında sportif direktör olarak takımın başında olan Ulus Nasıroğlu görevini bıraktı.

DERVİŞ KOLCU İLE EKİBİ SÖZLEŞME İMZALADI

Önceki gün prensip anlaşması yapılan teknik direktör Derviş Kolcu dün akşam Yenicami Kulübü Başkanı Ali Özmen Safa’yla bir araya gelerek sözleşme imzaladı.

Konuyla ilgili olarak Yenicami Kulübü sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı.

“Kulübümüz A Takım teknik direktörlüğü konusunda Derviş Kolcu ve ekibi ile resmi sözleşme imzalanmıştır.

Teknik heyetimizde Ahmet Zaifoğlu, Ahmet Gardiyanoğlu ve kaleci antrenörü olarak Hakan Dervişoğlu görev yapacaktır.

Yeni teknik heyetimize ailemize hoşgeldin diyor, birlikte nice başarılar yaşamayı diliyoruz. “

ASRIN KADRO DIŞI

Öte yandan A takım futbolcusu olan Asrın Paşa Sönmez’in başkan Ali Özmen Safa tarafından maç kadrosuna alınmama kararı verildi.

Yenicami Kulübü’nden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı.

Başkanımız Ali Özmen Safa'nın almış olduğu karar neticesinde futbolcumuz Asrın Sönmez'e geçici bir süre A Takım antrenmanlarına devam edeceği ancak maç kadrosuna alınmayacağı bildirilmiş, bu karar futbolcumuz tarafından da kabul edilmiştir.

Futbolcumuz Asrın'ın kadroya dönüşü ile ilgili planlama ilerleyen dönemde kulübümüz tarafından açıklanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

