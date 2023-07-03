Yenicami’de başkanlık için tek aday Ahmet Gençosman

Yusuf Karayusufoğlu

Yenicami Ağdelen Kulübü (YAK) yeni sezon için kulüp başkanını ve yönetim kurulu üyelerini yarın akşam kulüp lokalinde saat 18:30’da gerçekleştireceği olağanüstü genel kurulda seçecek.

YAK Divan başkanı Ödül Muhtaroğlu tarafından dün yapılan açıklamada, genel kurulda başkanlık için Ahmet Gençosman’ın tek aday olduğunu belirterek, yönetim kuruluna girecek isimleri şöyle açıklandı.

Ahmet Gençosman (Başkan adayı)

Okay Perçinci

Arınç Perçinci

Selçuk Zekai

Turgay Kara

Mehmet Reis

Sadullah Lütfü

Muhammed Paşa Sönmez

Özgür Özkök

Salih Karayusufoğlu

Ömer Gedik

Zafer Öner

Ömer Metbulut

Derviş Sönmez

Gürdal Eruç

Murat Küçük

Kerim Karadeniz.

DİSİPLİN KURULU

1.Ersoy Bulluci

2.Gökhan Necipoğlu

3.Ercan İbrahimoğlu

DENETLEME KURULU

1.Asaf Can

2.Enver Kahveciler

3.Erdaş Erbilen.

