Yenicami’de başkanlık için tek aday Ahmet Gençosman

Yusuf Karayusufoğlu
Yenicami Ağdelen Kulübü (YAK) yeni sezon için kulüp başkanını ve yönetim kurulu üyelerini yarın akşam kulüp lokalinde saat 18:30’da gerçekleştireceği olağanüstü genel kurulda seçecek.
YAK Divan başkanı Ödül Muhtaroğlu tarafından dün yapılan açıklamada, genel kurulda başkanlık için Ahmet Gençosman’ın tek aday olduğunu belirterek, yönetim kuruluna girecek isimleri şöyle açıklandı.
Ahmet Gençosman (Başkan adayı)
Okay Perçinci
Arınç Perçinci
Selçuk Zekai
Turgay Kara
Mehmet Reis
Sadullah Lütfü
Muhammed Paşa Sönmez
Özgür Özkök
Salih Karayusufoğlu
Ömer Gedik
Zafer Öner
Ömer Metbulut
Derviş Sönmez
Gürdal Eruç
Murat Küçük
Kerim Karadeniz.
DİSİPLİN KURULU
1.Ersoy Bulluci
2.Gökhan Necipoğlu
3.Ercan İbrahimoğlu
DENETLEME KURULU
1.Asaf Can
2.Enver Kahveciler
3.Erdaş Erbilen.
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