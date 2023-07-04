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Yenicami’de başkan Ahmet Gençoman

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Yenicami Kulüp lokalinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurula tek aday olarak katılan Ahmet Gençosman Yenicami Kulübü’nün yeni başkanı olurken, kulübün kasasında 800 bin TL olduğu açıklandı

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Yenicami’de başkan Ahmet Gençoman
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Necati Külahlılar
Süper Ligin başkent ekibi Yenicami Ağdelen Kulübü 2023-24 sezonu için kulüp başkanını ve yönetim kurulu üyelerini dün akşam yapılan genel kurulla belirledi. Kulüp lokalinde saat gerçekleştirilen olağanüstü genel kurula tek aday olarak katılan Ahmet Gençosman Yenicami Kulübü’nün yeni başkanı oldu.
Divan Kurulu başkanlığını Ödül Muhtaroğlu’nun sekreterliklerini ise Turgay Kara ile Okay Perçinci’nin yaptığı genel kurulda başkanlık için Ahmet Gençosman üyelerden tam destek alarak başkanlık görevine getirildi.

Genel kurula bilgi veren Divan Başkanı Muhtaroğlu, kulübün borçsuz olduğu ve kasasında ise 800 bin TL olduğunu belirtti.
Yönetim Kurulu:
Ahmet Gençosman (Başkan adayı)
Okay Perçinci, Arınç Perçinci, Selçuk Zekai, Turgay Kara, Mehmet Reis, Sadullah Lütfü, Muhammed Paşa Sönmez, Özgür Özkök, Salih Karayusufoğlu, Ömer Gedik, Zafer Öner, Ömer Metbulut, Derviş Sönmez, Gürdal Eruç, Murat Küçük ve Kerim Karadeniz.
DİSİPLİN KURULU
1.Ersoy Bulluci
2.Gökhan Necipoğlu
3.Ercan İbrahimoğlu
DENETLEME KURULU
1.Asaf Can
2.Enver Kahveciler
3.Erdaş Erbilen.
 
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