banner913
banner932
Diş hekimi kontrolü öncesi yapılması gerekenler
Diş hekimi kontrolü öncesi yapılması gerekenler
32 0
“Gave”de Kıbrıs Kültürü yaşatılıyor
“Gave”de Kıbrıs Kültürü yaşatılıyor
40 0
 
Plaj Voleybol Ligi’nin şampiyonları belirlendi
Plaj Voleybol Ligi’nin şampiyonları belirlendi
27 0
Başkent’te dostluk buluşması
Başkent’te dostluk buluşması
24 0
TSK'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına özel geçit töreni
TSK'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına özel geçit töreni
31 0
Türk savunma sanayisi ürünleri başkent Lefkoşa'da sergilenecek
Türk savunma sanayisi ürünleri başkent Lefkoşa'da sergilenecek
64 0
“CTP birinci parti, Erhürman Cumhurbaşkanı”
“CTP birinci parti, Erhürman Cumhurbaşkanı”
33 0
banner1032

Yenicami’de 4 imza birden

banner1020

banner974
Yenicami’de 4 imza birden
banner971
Süper Ligde yeni sezona iddialı hazırlanan ekiplerden olan Yenicami transferde daha önce anlaşmaya vardığı dört isme imzaları attırdı.
Göçmenköy'den Remzi Betmezoğlu, Samet Akrep ve Mahmut Amasyalı ile M.Değirmenlik'ten Yasin Açıkel siyah beyazlılara imza atarak transferlerini resmileştirdiler.
Siyah beyazlı ekip bugün resmi sezon açılışını gerçekleştirecek.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.