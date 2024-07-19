Yenicami’de 4 imza birden

Süper Ligde yeni sezona iddialı hazırlanan ekiplerden olan Yenicami transferde daha önce anlaşmaya vardığı dört isme imzaları attırdı.

Göçmenköy'den Remzi Betmezoğlu, Samet Akrep ve Mahmut Amasyalı ile M.Değirmenlik'ten Yasin Açıkel siyah beyazlılara imza atarak transferlerini resmileştirdiler.

Siyah beyazlı ekip bugün resmi sezon açılışını gerçekleştirecek.

