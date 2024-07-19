Yenicami’de 4 imza birden

Süper Ligde yeni sezona iddialı hazırlanan ekiplerden olan Yenicami transferde daha önce anlaşmaya vardığı dört isme imzaları attırdı.
Göçmenköy'den Remzi Betmezoğlu, Samet Akrep ve Mahmut Amasyalı ile M.Değirmenlik'ten Yasin Açıkel siyah beyazlılara imza atarak transferlerini resmileştirdiler.
Siyah beyazlı ekip bugün resmi sezon açılışını gerçekleştirecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.