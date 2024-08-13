Yenicami’de 20 futbolcu kiralık listesinde

Süper Lig ekiplerinden Yenicami Ağdelen Kulübü’nde kiralık oyuncu listesi açıklandı.
Başkent takımlarından Yenicami’de 20 futbolcu kiralık listesine kondu.
Listede aralarında geçtiğimiz sezon takımda düzenli olarak forma giyen Kaan Erdoğan, Hüseyin Paşa, gibi isimlerin yer aldığı 20 oyuncu yer alıyor. Yenicami’nin kiralık oyuncu listesi şu şekilde:
Kiralık listesinde yer alan futbolcular şöyle:
Ali Bayır
Kaan Erdoğan
Koray Özteknik
Hüseyin Paşa
Kemal Barbet
Hasan Yumuşak
Serkan Şanlıtürk
Saadettin Özinançlı
Bekem Aydınöz
Mustafa Çil
Arda Öner
Ahmet Avcı
Mehmet Ali İlkbahar
Zafer Emre Taşkın
Bilal Çaban
Baran Bilgi
Onur Kınay
Doğukan Kurt
Fuat Arifoğlu
Uzochukwu Ugwu
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