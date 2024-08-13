Yenicami’de 20 futbolcu kiralık listesinde

Yenicami Ağdelen Kulübü aralarında geçtiğimiz sezon takımda düzenli olarak forma giyen Kaan Erdoğan, Hüseyin Paşa, gibi isimlerin yer aldığı 20 oyuncu kiralık listesine koydu

Süper Lig ekiplerinden Yenicami Ağdelen Kulübü’nde kiralık oyuncu listesi açıklandı.

Başkent takımlarından Yenicami’de 20 futbolcu kiralık listesine kondu.

Listede aralarında geçtiğimiz sezon takımda düzenli olarak forma giyen Kaan Erdoğan, Hüseyin Paşa, gibi isimlerin yer aldığı 20 oyuncu yer alıyor. Yenicami’nin kiralık oyuncu listesi şu şekilde:

Kiralık listesinde yer alan futbolcular şöyle:

Ali Bayır

Kaan Erdoğan

Koray Özteknik

Hüseyin Paşa

Kemal Barbet

Hasan Yumuşak

Serkan Şanlıtürk

Saadettin Özinançlı

Bekem Aydınöz

Mustafa Çil

Arda Öner

Ahmet Avcı

Mehmet Ali İlkbahar

Zafer Emre Taşkın

Bilal Çaban

Baran Bilgi

Onur Kınay

Doğukan Kurt

Fuat Arifoğlu

Uzochukwu Ugwu



