banner913
banner932
Merit’ten KKTC vatandaşı 10 öğrenciye daha eğitim bursu
Merit’ten KKTC vatandaşı 10 öğrenciye daha eğitim bursu
39 0
Lefkoşa'da polisten
Lefkoşa'da polisten "Kırmızı Işık Operasyonu"
31 0
 
Akaryakıta indirim geliyor
Akaryakıta indirim geliyor
27 0
İrem Derici ile muhteşem final
İrem Derici ile muhteşem final
23 0
Üzüm Festivali'nde muhteşem son
Üzüm Festivali'nde muhteşem son
21 0
"Üçlü görüşme, istişarede kaldı"
33 0
Hükümet pazarlıklarında kurum dağılımı sonlanıyor
Hükümet pazarlıklarında kurum dağılımı sonlanıyor
41 0
banner1032

Yenicami’de 20 futbolcu kiralık listesinde

banner1020

Yenicami Ağdelen Kulübü aralarında geçtiğimiz sezon takımda düzenli olarak forma giyen Kaan Erdoğan, Hüseyin Paşa, gibi isimlerin yer aldığı 20 oyuncu kiralık listesine koydu

banner1045
Yenicami’de 20 futbolcu kiralık listesinde
banner971
Süper Lig ekiplerinden Yenicami Ağdelen Kulübü’nde kiralık oyuncu listesi açıklandı.
Başkent takımlarından Yenicami’de 20 futbolcu kiralık listesine kondu.
Listede aralarında geçtiğimiz sezon takımda düzenli olarak forma giyen Kaan Erdoğan, Hüseyin Paşa,  gibi isimlerin yer aldığı 20 oyuncu yer alıyor. Yenicami’nin kiralık oyuncu listesi şu şekilde:
Kiralık listesinde yer alan futbolcular şöyle:
Ali Bayır
Kaan Erdoğan
Koray Özteknik
Hüseyin Paşa
Kemal Barbet
Hasan Yumuşak
Serkan Şanlıtürk
Saadettin Özinançlı
Bekem Aydınöz
Mustafa Çil
Arda Öner
Ahmet Avcı
Mehmet Ali İlkbahar
Zafer Emre Taşkın
Bilal Çaban
Baran Bilgi
Onur Kınay
Doğukan Kurt
Fuat Arifoğlu
Uzochukwu Ugwu
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.