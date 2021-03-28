Yenicami yönetimi, takımla buluştu

Yenicami yönetim kurulu, yeni sezon hazırlıkları öncesinde kulüpte futbolcular ile bir araya gelerek, takıma moral – motivasyon yemeği verdi

Yusuf KARAYUSUFOĞLU

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) başkanı Hasan Sertoğlu’nun 2021 – 2022 futbol sezonunun 10 Eylül’de Süper Kupa ile başlayacağını açıklamasından sonra Yenicami’de (YAK)hazırlıklar başladı.

Şampiyon Mağusa Türk Gücü(MTG) ve Kıbrıs Kupası sahibi Yenicami Ağdelen Kulübü arasında oynanacak maçta siyah beyazlılar iddialı olacak. Yeni sezon hazırlıkları öncesinde başkan Ali Vehid, Cumartesi günü kulüpte futbolcular ile bir araya gelerek, takıma moral yemeği verdi.Vehit, yemekte yaptığı açıklamada,futbolcularla sezon öncesi motivasyon toplantısı yaptıklarını,sezon için başlayacak hareketliliğe start verdiklerini belirtti.

Vehit açıklamasına şöyle devam etti:

“Ülkemizdeki mevcut futbolcularımız ile bir araya gelerek sezon için düşüncelerimizi paylaşacağız.Yetkililer Mayıs ayında antrenmanların başlamasına izin verdiler.Bu konuda ve sezon için yapacaklarımızı konuşacağız.

Türkiye’ye giden futbolcularımızın durumu konusunda ve yabancı futbolcu hususunda teknik heyet ile görüşeceğiz. Düzenlediğimiz bu yemekle yeni sezon için harekete başlamış oluyoruz.Hepimize hayırlısı olsun.”



