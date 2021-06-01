Yenicami yönetimi, çalışmaya devam edecek

Ali Vehid başkanlığındaki yönetim kurulu toplantı gerçekleştirerek, kulüp çıkarları doğrultusunda çalışmaya devam etme kararı aldı

Yenicami'de Ali Vehid başkanlığındaki yönetim kurulu toplantı gerçekleştirerek, kulüp çıkarları doğrultusunda çalışmaya devam etme kararı aldı.

Yenicami yönetim kurulundan toplantı sonrasında şu açıklama yapıldı:

"Geçtiğimiz günlerde kulübümüz hakkında basında çıkan haberler neticesinde bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Herkesin bildiği üzere antrenörümüz Özgü Bayraktar geçtiğimiz günlerde istifa etmiştir. Yönetim kurulumuz, Sn. Bayraktar’ın istifasını kabul etmiş ve kulübe verdiği emekler için kendisine teşekkür etmiş bulunmaktadır.

Yenicami yönetimi olarak dün olduğu gibi bugün de kulüp çıkarları için çalışmaya devam edeceğiz. Bu çalışmalar kapsamında en kısa süre içerisinde yeni bir antrenörün takımımızda görevlendirilmesiyle ilgili girişimler tamamlanarak yeni sezon hazırlıklarına başlanacaktır.

Daha önce de belirttiğimiz gibi bizler yönetim kurulu olarak dün olduğu gibi bugün de kulüp çıkarları için çalışmaya devam edeceğiz."

