Yenicami: Yeşilova’nın açıklaması yanlış

Yenicami, KTFF Soruşturma Merciinin Mete Sağır ile ilgili aldığı karar ve Yeşilova’nın açıklamasının yanlış olduğunu iddia ederken, Mete’ye bilekliğin Cumartesi takıldığını açıkladı

Yenicami yönetim kurulu, KTFF Soruşturma Merciinin Mete Sağır ile ilgili aldığı karar ve Merit Alsancak Yeşilova asbaşkanı Erhan Konuksal’ın,Mete Sağır ile ilgili açıklamasının yanlış olduğunu iddia etti.

Yenicami yönetim kurulunun açıklaması şöyle:

“Geçen hafta oynanan Yenicami, Merit Alsancak Yeşilova maçında futbolcumuz Mete ile ilgili çıkan haberler ve federasyonun aldığı disiplin kuruluna sevk kararı yanlıştır.

Şöyle ki futbolcumuza bileklik kendisine maçın oynandığı gün değil, maçın ertesi günü yani Cumartesi günü takılmıştır. Mete’nin Cuma günü (yani maçtan hemen önce) ve Cumartesi yaptığı testler de negatif olarak çıkmıştır.

MeritAlsancak Yeşilova yöneticilerinin böylesine hassas bir konuda eyyamcılık yapması etik değildir. Zaten maç sırasında da yaptıkları ortadadır. Kamuoyunu bu konuda yanlış bilgilendirerek gündemi değiştirme yoluna gitmelerini hayretle izliyoruz.”



