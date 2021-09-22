banner583
Aslan, Kayseri’de kayıp
Aslan, Kayseri’de kayıp
9 0
Bitmeyen çile: Alsancak-Lapta yolu
Bitmeyen çile: Alsancak-Lapta yolu
17 0
 
Zeynep Bastık, Les Ambassadeurs’u coşturacak
Zeynep Bastık, Les Ambassadeurs’u coşturacak
61 0
En tehlikeli 8 internet deneyimi
En tehlikeli 8 internet deneyimi
12 0
Ronaldo'nun boşu yok, Messi suskun
Ronaldo'nun boşu yok, Messi suskun
22 0
Dikkatsizliği pahalıyla mal oldu
Dikkatsizliği pahalıyla mal oldu
300 0
2021 Emmy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu
2021 Emmy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu
70 0
banner661

Yenicami: Yeşilova’nın açıklaması yanlış

banner476

Yenicami, KTFF Soruşturma Merciinin Mete Sağır ile ilgili aldığı karar ve Yeşilova’nın açıklamasının yanlış olduğunu iddia ederken, Mete’ye bilekliğin Cumartesi takıldığını açıkladı

banner666
Yenicami: Yeşilova’nın açıklaması yanlış
Yenicami yönetim kurulu, KTFF Soruşturma Merciinin Mete Sağır ile ilgili aldığı karar ve Merit Alsancak Yeşilova asbaşkanı Erhan Konuksal’ın,Mete Sağır ile ilgili açıklamasının yanlış olduğunu iddia etti.
Yenicami yönetim kurulunun açıklaması şöyle:
“Geçen hafta oynanan Yenicami, Merit Alsancak Yeşilova maçında futbolcumuz Mete ile ilgili çıkan haberler ve federasyonun aldığı disiplin kuruluna sevk kararı yanlıştır.
Şöyle ki futbolcumuza bileklik kendisine maçın oynandığı gün değil, maçın ertesi günü yani Cumartesi günü takılmıştır. Mete’nin Cuma günü (yani maçtan hemen önce) ve Cumartesi yaptığı testler de negatif olarak çıkmıştır.
MeritAlsancak Yeşilova yöneticilerinin böylesine hassas bir konuda eyyamcılık yapması etik değildir. Zaten maç sırasında da yaptıkları ortadadır. Kamuoyunu bu konuda yanlış bilgilendirerek gündemi değiştirme yoluna gitmelerini hayretle izliyoruz.”
 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.