Yenicami yeniden Burdur’da

Temmuz ayı başında 3 günlük 1.Etap Burdur kampından sonra Yenicami ikinci kez yeniden Burdur’da kampa girdi.
Teknik direktör Hasan Toplaoğlu denetiminden tam kadro olarak 6 günlük kamp çalışmaları dün Antalya’ya uçan Yenicami oradanda kamp tapacağı Burdura geçti.
Kamp çalışmalarına dün öğleden sonra start veren siyah beyazlı ekip 1 Eylül pazar gün adaya dönecek.
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