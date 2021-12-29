Yenicami turu penaltılarla geçti

Normal süresi ve uzatma dakikaları Esin Sonay ve Hasan Evren’in golleriyle 1 – 1 tamamlanan maçta Yenicami konuk olduğu Karşıyaka'yı penaltılarda 7 – 6 mağlup etti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası'nda 1.tur ilk gün maçları oynandı.

Süper Lig ekibi Yenicami, Birinci Lig ekibi Karşıyaka’ya, Ergin Şahdur Stadında konuk oldu. Evren Karademir’in yönettiği maçı Yenicami penaltılarda 7 – 6 kazandı. Normal süresi ve uzatma dakikaları Esin Sonay ve Hasan Evren’in golleriyle 1 – 1 tamamlandı.

Penaltı vuruşlarında Yenicami Hascan, Hüseyin Sadıklar, Fırat, Hasan Evren, Asrın ve kaleci Ercan ile goller buldu. Karşıyaka ise Esin Sonay, Mehmet Gürpınar, Saydam, Aykan kaleci Mustafa ile goller bulmasına rağmen 1 penaltı vuruşunu değerlendiremeyerek elendi.

