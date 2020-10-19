Yenicami stoperi Hamitköy’den

K-PET Süper Ligin iddialı ekiplerinden Yenicami, stoper arayışlarını sürdürürken aradığı stoperi buldu.
Doğan Türk Birliği’nin Hasan Kanlı için 150,000 TL bonservis ücreti istemesi nedeniyle Yenicami, Hamitköy’ün başarılı genç stoperi Mehmet Çiçen’e talip oldu. Hamitköy ile Mehmet Çiçen’in transferi konusunda el sıkışan Yenicami, futbolcu ile de prensipte anlaştı.
Futbolcusunun önünü açmak isteyen Hamitköy yönetimi, satın alma opsiyonlu olarak Mehmet Çiçen’i, Yenicami’ye 1 sezonluğuna kiraladı.
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