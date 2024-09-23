Yenicami, son nefeste Değirmenlik’i yıktı

Süper Ligin ilk haftasının kapanış maçında Yenicami konuk ettiği M. Değirmenlilk’i uzatma dakikalarının sonlarında bulduğu golle 2 – 1 mağlup ederek lige 3 puanla başladı

Atatürk StadıFehim Dayı, Halil Erdem Canaloğlu, Cenk Aras Özfutuİdris, Yasin, Ali(Hascan(Asrın)), Samet(Fikret(Hüseyin), İrfan, Karan, Dangmo, Sylla, Görkem, Remzi (Barış), Mpanzu.Mehmet, Halil, Emirhan, Semih, Ünal, Mustafa(Hasan), Şükrü(Yakup), Fırat(Umar Aminu), Akabueze, Hüseyin, Balde(Sertan).Dk.79 Sylla ve Dk. 90+5 Yasin (Yenicami), Dk. 90+2 Umar Aminu (Pen.)(Değirmenlik)Dk.81 Sylla (Yenicami) - Dk.48 Hüseyin Deynekli (M. Değirmenlik)Süleyman Göktaş Sezonu AKSA Süper Lig 1. Haftası zorlu bir maçla tamamlandı. Atatürk Stadı’nda oynanan maçta Yenicami ile M.Değirmenlik kozlarını paylaştılar.Yenicami konuk ettiği Miracle Değirmenlik’i uzatmada bulduğu golle 2-1 mağlup ederek Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası’nın ardından ligde de mağlup etti. Her iki takımın da 10 kişi tamamladığı maçta siyah-beyazlıların galibiyet golü 90+5’inci dakikada geldi.İlk yarısı golsüz sona eren maçta Değirmenlik, 48’inci dakikada Hüseyin Deynekli’nin Samet Akrep’e yumruk atması ile gördüğü kırmızı kart sonrası 10 kişi kaldı.79’uncu dakikada Yenicami atağında N’fanly Sylla’nın attığı golle Yenicami 1-0 öne geçerken oyuncu gol sevincini tribüne girerek kutlaması sonrası ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı ve Yenicami de 10 kişi kaldı.Yenicami’den Görkem’in elle müdahalesi gerekçesi ile Değirmenlik 90+2’nci dakikada kazandığı penaltı atışını Umar Amninu ile gole çevirerek skoru 1-1 yaptı.90+5 Dakikada gelişen Yenicami atağında savunmanın uzaklaştırdığı topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderen Yasin Açıkel, maçı Yenicami’nin 2-1 lehine sonuçlanmasını sağladı.Ligde gelecek hafta Yenicami, China Bazaar Gençlik Gücü’ne konuk olacak. Miracle Değirmenlik ise Esentepe’yi konuk edecek.