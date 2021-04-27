Yenicami, Sertoğlu dedi

Ali Vehid, Hasan Sertoğlu'na destek vereceklerini açıklarken, “Başkanlığı süresince birleştirici, adaletli yönetimi ve tüm futbol camiasını kucaklayan tavrıyla, Hasan Sertoğlu kulüplerimizin hep yanında olmuştur.” açıklamasını yaptı

Yenicami kulüp başkanı Ali Vehid bir açıklama yaparak Hasan Sertoğlu'na destek vereceklerini açıkladı.

5 Haziran'da yapılacak olan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu(KTFF) genel kurulunda başkan adayı olacağını açıklayan Hasan Sertoğlu'nun icraatlarından memnuniyet getiren Ali Vehid'in açıklaması şöyle:

"Özlemimizde sona doğru yaklaşırken, kısa bir zaman içerisinde federasyon başkanlığı ile ilgili olarak da gündem oluşacaktır. Oluşacak olan bu gündem bağlamında, ilk olarak mevcut başkan Hasan Sertoğlu"nun ülke futbolu açısından yaptıklarını tekrardan hatırlamak gerekir.

Başkanlığı süresince gerek birleştirici, gerek adaletli yönetimi ve gerekse de tüm futbol camiasını kucaklayan tavrıyla, sayın Sertoğlu kulüplerimizin hep yanında olmuştur. Önümüzdeki dönemde de Sertoğlu ve ekibinin başkanlığında yürüyecek uzun yollarımız olduğunu belirtir, YenicamiAğdelenKulubü olarak kendilerine desteklerimizi iletiriz. Futbolumuza en kısa sürede kavuşmak, Sertoğlu ve ekibi ile yeni dönemde futbolumuzun geleceği açısından önemli adımlar atma dileklerimizi sunarız."

