Yenicami rahat kazandı

Takımların 2021 – 2022 futbol sezonuna yönelik hazırlıkları devam ederken, hazırlık maçları ile maç eksikliklerini gidermeye başladılar.
Başkent’in 2 ekibi Girne’de karşılaştılar. AcapulcoOtelde kampta bulunan Yenicami ile Küçük Kaymaklı, Acapulco Sports Center’de hazırlık maçı oynadılar. Yenicami, Küçük Kaymaklı’ya oranla daha etkili bir futbol ortaya koyarken, maçı 2 – 0 kazandı. Yenicami’nin gollerini Hasan Evren ile Cemre Piro kaydetti.
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