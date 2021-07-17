Yenicami rahat kazandı

Takımların 2021 – 2022 futbol sezonuna yönelik hazırlıkları devam ederken, hazırlık maçları ile maç eksikliklerini gidermeye başladılar.

Başkent’in 2 ekibi Girne’de karşılaştılar. AcapulcoOtelde kampta bulunan Yenicami ile Küçük Kaymaklı, Acapulco Sports Center’de hazırlık maçı oynadılar. Yenicami, Küçük Kaymaklı’ya oranla daha etkili bir futbol ortaya koyarken, maçı 2 – 0 kazandı. Yenicami’nin gollerini Hasan Evren ile Cemre Piro kaydetti.

