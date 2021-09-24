banner583
“Bu fiyatlarla alışveriş yapmak zor”
“Bu fiyatlarla alışveriş yapmak zor”
40 0
Masum canlar öldürülüyor!
Masum canlar öldürülüyor!
30 0
 
Fenerbahçe bu sefer hata yapmadı
Fenerbahçe bu sefer hata yapmadı
7 0
Aslan, Kayseri’de kayıp
Aslan, Kayseri’de kayıp
20 0
Bitmeyen çile: Alsancak-Lapta yolu
Bitmeyen çile: Alsancak-Lapta yolu
25 0
Zeynep Bastık, Les Ambassadeurs’u coşturacak
Zeynep Bastık, Les Ambassadeurs’u coşturacak
67 0
En tehlikeli 8 internet deneyimi
En tehlikeli 8 internet deneyimi
15 0
banner661

Yenicami, Ortaköy’de turnuva düzenleyecek

banner476

banner666
Yenicami, Ortaköy’de turnuva düzenleyecek
Yenicami Futbol Akademisi, 25-26 Eylül (Cumartesi-Pazar) tarihlerinde Ortaköy Sahasında,U13 takımlarının katılımıyla dörtlü futbol turnuvası düzenleyecek.
Yenicami, Türk Ocağı, Baf Ülkü Yurdu ve Küçük Kaymaklı U13 Takımlarının katılacağı turnuvada rakiplerin eşleşmelerinin belirlenmesi için Cumartesi günü saat 15.00’te Ortaköy Sahasında kura çekimi yapılacak.
Kura çekimi sonrası ilk maç 15.45’te, ikinci maç ise 17.30’da başlayacak. Maçlar 30 dakikalık iki devre şeklinde oynanacak. İlk maçları kaybedenler Pazar günü 15.45’te 3.lük – 4.lük maçı, galip gelenler ise saat 17.30’da final maçı oynayacak. Berabere tamamlanan maçlarda direkt penaltı atışlarına geçilecek.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.