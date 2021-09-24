Yenicami, Ortaköy’de turnuva düzenleyecek

Yenicami Futbol Akademisi, 25-26 Eylül (Cumartesi-Pazar) tarihlerinde Ortaköy Sahasında,U13 takımlarının katılımıyla dörtlü futbol turnuvası düzenleyecek.

Yenicami, Türk Ocağı, Baf Ülkü Yurdu ve Küçük Kaymaklı U13 Takımlarının katılacağı turnuvada rakiplerin eşleşmelerinin belirlenmesi için Cumartesi günü saat 15.00’te Ortaköy Sahasında kura çekimi yapılacak.

Kura çekimi sonrası ilk maç 15.45’te, ikinci maç ise 17.30’da başlayacak. Maçlar 30 dakikalık iki devre şeklinde oynanacak. İlk maçları kaybedenler Pazar günü 15.45’te 3.lük – 4.lük maçı, galip gelenler ise saat 17.30’da final maçı oynayacak. Berabere tamamlanan maçlarda direkt penaltı atışlarına geçilecek.

