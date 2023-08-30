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Yenicami, Miracle Değirmenlik'i evinde devirdi

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Yenicami, Miracle Değirmenlik'i evinde devirdi
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Sezon öncesi hazırlıklarına devam eden birinci lig temsilcisi Miracle Değirmenlik bugün hazırlık karşılaşmasında kendi sahasında Yenicami’yi konuk etti. Doksan dakikanın sonunda 4 golün çıktığı maçı kazanan 1-3’lük skorla Yenicami oldu.
 
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