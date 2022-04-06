Yenicami, Mağusa'da istediğini aldı

Nicosia Group Kıbrıs Kupası yarı final ilk maçında Mağusa Türk Gücü ile Yenicami arasındaki maçın galibi 3-2'lik skorla konuk Yenicami oldu.
Yenicami karşılaşmanın ilk devresinde Fırat, Selim ve Keita ile bulduğu gollerle maçı 3-0'a getirirken, ev sahibi Mağusa Türk Gücü bu gollere maçın son dakikalarında Pote ve Şenol'un golleriyle cevap verdi ve maç Yenicami'nin 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.
Turun rövanşı 19 Nisan Salı günü Lefkoşa'da oynanacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.