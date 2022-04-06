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Yenicami, Mağusa'da istediğini aldı

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Yenicami, Mağusa'da istediğini aldı
Nicosia Group Kıbrıs Kupası yarı final ilk maçında Mağusa Türk Gücü ile Yenicami arasındaki maçın galibi 3-2'lik skorla konuk Yenicami oldu.
Yenicami karşılaşmanın ilk devresinde Fırat, Selim ve Keita ile bulduğu gollerle maçı 3-0'a getirirken, ev sahibi Mağusa Türk Gücü bu gollere maçın son dakikalarında Pote ve Şenol'un golleriyle cevap verdi ve maç Yenicami'nin 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.
Turun rövanşı 19 Nisan Salı günü Lefkoşa'da oynanacak.
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