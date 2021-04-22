Yenicami, Madrid ve Barcelona’ya çağrı yaptı

Avrupa Süper Liginin kurulması gündeme gelmesi sonrasında UEFA’nın bu ligde yer alacak kulüplere yaptırım uygulayacağını açıklaması ülkemizde de yankı buldu.

K-PET Süper Lig ekiplerimizden Yenicami’den de Avrupa Süper Liginde yer alacak olan Real Madrid ve Barcelona’ya çağrı yapıldı.

Kulübün resmi facebook sayfasından yapılan açıklamada “UEFA bizi da engelledi be gardaş zaten. Real Madrid – Barcelona, gelin oynaylım beraber. “ ifadeleri kullanıldı.



