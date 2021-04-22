banner583
Cimnastik hakemlerimiz, TCF kursunda başarılı
Cimnastik hakemlerimiz, TCF kursunda başarılı
6 0
Kazaya davetiye çıkarıyorlar
Kazaya davetiye çıkarıyorlar
34 0
 
Dev maçın galibi yok
Dev maçın galibi yok
9 0
İlkbaharla uyanan böcek ve sürüngenlere dikkat
İlkbaharla uyanan böcek ve sürüngenlere dikkat
43 0
Çilek keyfi
Çilek keyfi
44 0
Hamitköy’de Enduro heyecanı yaşandı
Hamitköy’de Enduro heyecanı yaşandı
31 0
Audi yeni elektriklileriyle görücüye çıktı
Audi yeni elektriklileriyle görücüye çıktı
38 0
banner529
banner570

Yenicami, Madrid ve Barcelona’ya çağrı yaptı

banner476

Yenicami, Madrid ve Barcelona’ya çağrı yaptı
banner630
Avrupa Süper Liginin kurulması gündeme gelmesi sonrasında UEFA’nın bu ligde yer alacak kulüplere yaptırım uygulayacağını açıklaması ülkemizde de yankı buldu.
K-PET Süper Lig ekiplerimizden Yenicami’den de Avrupa Süper Liginde yer alacak olan Real Madrid ve Barcelona’ya çağrı yapıldı.
Kulübün resmi facebook sayfasından yapılan açıklamada “UEFA bizi da engelledi be gardaş zaten. Real Madrid – Barcelona, gelin oynaylım beraber. “ ifadeleri kullanıldı.
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.