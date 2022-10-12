Yenicami kayıpsız gidiyor

Geride kalan 3 haftada mağlup olmayan 5 takım, ayni zamanda puan cetvelinde ilk 5 şurada yer alıyor. Yenicami puan kaybı yaşamayan tek takım olurken, 10 golle en fazla gol atan takım durumunda. Mesarya, MTG, Miracle Değirmenlik ve Cihangir ise yenilmeyen diğer takımlar oldu.
Son hafta oynanan 8 maçta 20 gol atılırken bunların 17 tanesini yerli, 3 tanesini de yabancı futbolcular attı.
Oynanan maçlarda 5 maçı ev sahibi takımlar, 3 maçı ise deplasman takımlar kazandı. Bu hafta berabere sonuçlanan maç olmadı.
Atılan 20 golün 4 tanesi penaltıdan atılırken Mesarya takımından Mustafa Yaşınses 2, Musa Şanlıer 1 ve Billy Osman 1 gol attı. K.Kaymaklı’dan Hasan Celil Evren ise penaltıyı değerlendiremedi.
Aksa Süper Lig’de haftanın en farklı galibiyetini Yenicami rakibi Çetinkaya’yı 5-1 mağlup ederek aldı.
Lefke ilk golünü 3’ncü haftada Zekai Serdar ile buldu ve ilk galibiyetini aldı.
Ligin geride kalan haftalarla birlikte sadece 1 futbolcu ayni maçta 3 gol attı. Yenicami takımından Fikret Yağcıoğlu son maçta Çetinkaya karşısında 3 gol birden attı. Ayni zamanda toplamda attığı 4 golle de en fazla gol atan yerli futbolcu oldu.
Gol krallığı yarışında Yenicami’den Fikret ve Sylla, Hamitköy’den Ernest ve Gençlik Gücü’nden Mashumba 4’er golle koltuğu paylaşıyorlar.
Haftanın takımı: K.Kaymaklı
Başkent ekibi K.Kaymaklı ligin 3. Haftasında konuk olduğu 3 puanlı takımlardan Merit A. Yeşilova karşısında sahadan 2-1 galip ayrılarak ilk üç puanını hanesine yazdırdı
Haftanın futbolcusu: Fikret Yağcıoğlu(Yenicami)
Lefkoşa derbisinde Çetinkaya karşısında attığı üç golle takımı Yenicami’nin farklı kazanmasını sağlayan Fikret güzel futboluyla da herkesin beğenisini kazandı.
Haftanın teknik direktörü: Toygar Davulcu(Cihangir)
Güçlü Göçmenköy’ü evinde 3 -2 mağlup eden Cihangir takımının teknik direktörü Toygar Davulcu, ilk 3 hafta sonunda takımını mağlup olmamaya alıştırdı
Haftanın hakemi: Mustafa Öztuğay
Miracle Değirmenlik ile Gönyeli arasında oynanan zorlu mücadelede pozisyonlara yakınlığı ve çaldığı düdüklerle doğru kararlar veren Mustafa Öztuğay haftanın hakemi olmayı hakketti
Haftanın kare ası:
Mustafa Dağman(Gönyeli), Fırat (Yenicami), Sercan (Cihangir), Felix (K.Kaymaklı)
Haftanın Onbiri:
Hasan Piro (M. Değirmenlik), Aykut (Lefke), Ünal (MTG), Ulaş(M.Değirmenlik), Sinan(Mesarya), Barkın(M. Değirmenlik), Sercan(Cihangir), Burak (Türk Ocağı), Ahmet Kara(Mesarya), Fikret Yağcıoğlu(Yenicami), Felix (K.Kaymaklı)
Aksa Süper Lig 3. Hafta sonuçları
Yenicami-Çetinkaya: 5 – 1
Miracle Değirmenlik-Gönyeli: 1 – 0
MeritA.Yeşilova-K.Kaymaklı : 1 – 2
Hamitköy-Lefke: 0 – 1
Türk Ocağı-ChinaB.G.Gücü: 1 – 0
Göçmenköy-Cihangir: 2 – 3
Mesarya-Yonpaş Dumlupınar: 2 – 0
MağusaT.Gücü-Doğan T.Birliği:1 – 0
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Yenicami AK
|3
|3
|0
|0
|10
|4
|6
|9
|2.
|Mesarya SK
|3
|2
|1
|0
|4
|1
|3
|7
|3.
|Miracle Değirmenlik SK
|3
|2
|1
|0
|3
|0
|3
|7
|4.
|Mağusa Türk Gücü
|3
|2
|1
|0
|4
|2
|2
|7
|5.
|Cihangir GSK
|3
|1
|2
|0
|4
|3
|1
|5
|6.
|Küçük Kaymaklı TSK
|3
|1
|1
|1
|5
|5
|0
|4
|7.
|Göçmenköy İYSK
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|8.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|9.
|Lefke TSK
|3
|1
|1
|1
|1
|1
|0
|4
|10.
|China Bazaar Gençlik Gücü TSK
|3
|1
|0
|2
|6
|4
|2
|3
|11.
|Gönyeli SK
|3
|1
|0
|2
|4
|4
|0
|3
|12.
|Türk Ocağı Limasol
|3
|1
|0
|2
|3
|5
|-2
|3
|13.
|Çetinkaya TSK
|3
|1
|0
|2
|5
|9
|-4
|3
|14.
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|3
|1
|0
|2
|4
|8
|-4
|3
|15.
|Hamitköy ŞHSK
|3
|0
|1
|2
|4
|6
|-2
|1
|16.
|Doğan Türk Birliği
|3
|0
|0
|3
|0
|5
|-5
|0