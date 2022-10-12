Yenicami kayıpsız gidiyor

Aksa Süper Lig 3. Hafta panoraması

Aksa Süper Lig’de 3. Hafta oynanan 8 maçla tamamlanırken, geçtiğimiz hafta liderlik koltuğuna oturan Yenicami bu hafta da liderliğini sürdürdü.Geride kalan 3 haftada mağlup olmayan 5 takım, ayni zamanda puan cetvelinde ilk 5 şurada yer alıyor. Yenicami puan kaybı yaşamayan tek takım olurken, 10 golle en fazla gol atan takım durumunda. Mesarya, MTG, Miracle Değirmenlik ve Cihangir ise yenilmeyen diğer takımlar oldu.Son hafta oynanan 8 maçta 20 gol atılırken bunların 17 tanesini yerli, 3 tanesini de yabancı futbolcular attı.Oynanan maçlarda 5 maçı ev sahibi takımlar, 3 maçı ise deplasman takımlar kazandı. Bu hafta berabere sonuçlanan maç olmadı.Atılan 20 golün 4 tanesi penaltıdan atılırken Mesarya takımından Mustafa Yaşınses 2, Musa Şanlıer 1 ve Billy Osman 1 gol attı. K.Kaymaklı’dan Hasan Celil Evren ise penaltıyı değerlendiremedi.Aksa Süper Lig’de haftanın en farklı galibiyetini Yenicami rakibi Çetinkaya’yı 5-1 mağlup ederek aldı.Lefke ilk golünü 3’ncü haftada Zekai Serdar ile buldu ve ilk galibiyetini aldı.Ligin geride kalan haftalarla birlikte sadece 1 futbolcu ayni maçta 3 gol attı. Yenicami takımından Fikret Yağcıoğlu son maçta Çetinkaya karşısında 3 gol birden attı. Ayni zamanda toplamda attığı 4 golle de en fazla gol atan yerli futbolcu oldu.Gol krallığı yarışında Yenicami’den Fikret ve Sylla, Hamitköy’den Ernest ve Gençlik Gücü’nden Mashumba 4’er golle koltuğu paylaşıyorlar.Başkent ekibi K.Kaymaklı ligin 3. Haftasında konuk olduğu 3 puanlı takımlardan Merit A. Yeşilova karşısında sahadan 2-1 galip ayrılarak ilk üç puanını hanesine yazdırdıLefkoşa derbisinde Çetinkaya karşısında attığı üç golle takımı Yenicami’nin farklı kazanmasını sağlayan Fikret güzel futboluyla da herkesin beğenisini kazandı.Güçlü Göçmenköy’ü evinde 3 -2 mağlup eden Cihangir takımının teknik direktörü Toygar Davulcu, ilk 3 hafta sonunda takımını mağlup olmamaya alıştırdıMiracle Değirmenlik ile Gönyeli arasında oynanan zorlu mücadelede pozisyonlara yakınlığı ve çaldığı düdüklerle doğru kararlar veren Mustafa Öztuğay haftanın hakemi olmayı hakkettiMustafa Dağman(Gönyeli), Fırat (Yenicami), Sercan (Cihangir), Felix (K.Kaymaklı)Hasan Piro (M. Değirmenlik), Aykut (Lefke), Ünal (MTG), Ulaş(M.Değirmenlik), Sinan(Mesarya), Barkın(M. Değirmenlik), Sercan(Cihangir), Burak (Türk Ocağı), Ahmet Kara(Mesarya), Fikret Yağcıoğlu(Yenicami), Felix (K.Kaymaklı)Aksa Süper Lig 3. Hafta sonuçlarıYenicami-Çetinkaya: 5 – 1Miracle Değirmenlik-Gönyeli: 1 – 0MeritA.Yeşilova-K.Kaymaklı : 1 – 2Hamitköy-Lefke: 0 – 1Türk Ocağı-ChinaB.G.Gücü: 1 – 0Göçmenköy-Cihangir: 2 – 3Mesarya-Yonpaş Dumlupınar: 2 – 0MağusaT.Gücü-Doğan T.Birliği:1 – 0