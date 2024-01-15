banner913
banner932
Gençlik Dairesi, İzcilik Federasyonu izcileri ile birlikte Denktaş ve Küçük için anma töreni düzenledi
Gençlik Dairesi, İzcilik Federasyonu izcileri ile birlikte Denktaş ve Küçük için anma töreni düzenledi
14 0
Dem’s Cons. Çanakkale’de kamp neşeli başladı
Dem’s Cons. Çanakkale’de kamp neşeli başladı
22 0
 
Trafik denetimi.. 359 sürücü çeşitli suçlardan rapor edildi
Trafik denetimi.. 359 sürücü çeşitli suçlardan rapor edildi
16 0
Cumhurbaşkanı Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ı andı
Cumhurbaşkanı Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ı andı
17 0
Lefkoşa - Girne Anayolu'nda trafik kazası...
Lefkoşa - Girne Anayolu'nda trafik kazası...
75 0
Kıbrıs savaşın göbeğinde
Kıbrıs savaşın göbeğinde
38 0
Kuzey Kıbrıs, Hollanda’da tanıtımda
Kuzey Kıbrıs, Hollanda’da tanıtımda
19 0
banner996
banner985

Yenicami Kanlı ve Barbet’i bonservisli aldı

banner989

banner974
Yenicami Kanlı ve Barbet’i bonservisli aldı
banner971
Yenicami alt yapısında yetişen ve 2021-2022 sezonunda Hamitköy'e transfer olan Kemal Barbet ara transferin son gününde bonservisi ile yeniden Yenicami'ye döndü.
Barbet, kendisini yeniden kartal yapan imzayı bugün yönetici Salih Karayusufoğlu eşliğinde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nda attı.
Yenicami kulübü ayrıca sezon başı Göçmenköy’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Hasan Kanlı'nın bonservisini de Göçmenköy'den aldı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.