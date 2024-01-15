Yenicami Kanlı ve Barbet’i bonservisli aldı

Yenicami alt yapısında yetişen ve 2021-2022 sezonunda Hamitköy'e transfer olan Kemal Barbet ara transferin son gününde bonservisi ile yeniden Yenicami'ye döndü.

Barbet, kendisini yeniden kartal yapan imzayı bugün yönetici Salih Karayusufoğlu eşliğinde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nda attı.

Yenicami kulübü ayrıca sezon başı Göçmenköy’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Hasan Kanlı'nın bonservisini de Göçmenköy'den aldı.

