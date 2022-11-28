Yenicami kaçtı, Doğan yakaladı

Aksa Süper Ligin kapanış maçında yeni teknik direktörü Derviş Kolcu ile ilk maçına çıkan Yenicami rakibi Doğan Türk Birliği karşısında 2 -0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamayınca karşılaşma 2 -2 tamamlandı

Stad: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Ali Özer, Mehmet Volkan Çelik, Serkan Özdenkci

Doğan T. Birliği: Ozan, Ahmet, Salih, Emin(Aydın), Farouk(Ali Akbulut), Mustafa,Ali, Kenan, Halil Turan(Arda), Tansel(Doğukan), Billy Micheeal.

Yenicam: Ercan, Emirhan, Kaan, Yasin, Koray(Berkem) , Yakup, Mehmet Çavuş (Mehmet Göktaş), Fırat, Hascan, Fikret(Ali Bayır), Sylla(Boran).

Goller: Dk. 22 Sylla, Dk.69 Fırat (Yenicami), Dk. 72 Kenan ve Dk. 78 Ahmet Sönmez (Doğan T.B)



AKSA Süper Lig’de 10. Haftanın kapanış maçında Doğan Türk Birliği, Yenicami’yi konuk etti. Mete Adanır Stadı’nda oynanan ve Ali Özer’in yönettiği maçın ilk devresini Yenicami 1- 0 önde tamamlanırken, karşılaşmanın 2. devresinde atılan gollerle maç 2 -2 tamamlandı.

Dk. 22 Yenicami atağında Doğan Türk Birliği ceza alanında topla buluşan Sylla güzel bir vuruşla tı-opu ağlara göndererek Yenicami’yi öne geçirdi.

İlk devre Doğan T. Birliği 0 – Yenicami 1 şeklinde tamamlandı.

İkinci devreye de iyi başlayan Yenicami farkı ikiye çıkardı.

Dk. 69 Yenicami atağında topla son buluşan Fırat güzel bir şutla toğu ağlara göndererek skoru 0 -2 yaptı.

Maçı bırakmayan ev sahibi Doğan Türk Birliği 72. Dakikada Kenan’ın ayağından bulduğu golle skoru 1 -2 yaptı.

Dk. 78 Doğan Türk Birliği’nin kullandığı köşe vuruşunda yapılan ortaya iyi yükselen Ahmet Sönmez topu kafayla ağlara göndererek skoru 2 -2 yaptı.

Maçın geri kalan bölümünde iki takımın çabası gol getirmeyince maç 2 -2 tamamlamndı.



(Fotoğraflar: Özgür Göksel)

