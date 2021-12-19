Yenicami, Hasanlarla kazandı

Yenicami, Göçmenköy’ü Hasan Ulukök ve sakatlanan HasanUlukök’ün yerine giren Hasan Evren’in golleriyle mağlup ederek sıralamada Yonpaş Dumlupınar’ı da geride bıraktı. Göçmenköy ise derbiyi kaybederek zirveye tırmanma şansını değerlendiremedi

Stadyum:Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler:EmreÖztaşlı, Mustafa Torun, EmreÇevikdal

Yenicami:Ercan, Yakup, Mehmet Göktaş, Fırat, Hascan, HüseyinSadıklar, HasanUlukök (32.Dk HasanEvren),Emirhan, Mehmet Çavuş (85.Dk Ali Bayır), Kaan, Selim (70.Dk Moses)

Göçmenköy: Ali Duvarcı, Reşit (75.Dk Kemal), CemalYaşınses, Hazar (25.Dk Koray), Arda (56.Dk Fikret), Bekir, CemalTerkan (25.Dk Umut), Hassan, MahmutAmasyalı (56.Dk Mevlüt), Mehmet Göçben, Mahmutİneci

Goller: 11.Dk Hasan Ulukök,62.DkHasanEvren (Yenicami)- 26.Dk Mehmet Göçben (Göçmenköy)



AKSA Süper Ligde 2 Başkent ekibinin mücadelesindeYenicami, Göçmenköy’ü Hasan Ulukök ve Hasan Evren’in 2 – 1 mağlup etti. Göçmenköy’in tek golü Mehmet Göçben’den geldi.

11.Dk: Yenicami atağında Fırat’ın ara pasıyla topla buluşan Hasan Ulukök vuruşunda topu filelere gönderdi. Yenicami 1-0 Göçmenköy

26.Dk: Göçmenköy’de kullanılan köşe atışında savunmadan ileriye çıkan Mehmet Göçben kafa vuruşu ile topu filelere gönderdi. Yenicami 1-1 Göçmenköy

62.Dk: Yenicamiatağında Hascan’ın vuruşunda kaleci Ali’den dönen topu iyi takip eden Hasan Evren topu filelere gönderdi. Yenicami 2-1 Göçmenköy

Yenicami taraftarlarının Yenicami ile kupalar kazanmış olan Göçmenköy teknik direktörü Özgü Bayraktar’a karşı kullandıklar sözler ise tepki topladı.



