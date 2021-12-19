banner762
banner753
Yılın son derbisinde kazanan çıkmadı
Yılın son derbisinde kazanan çıkmadı
23 0
Cihangir, Girne’ye patladı
Cihangir, Girne’ye patladı
54 0
 
Ferrari'den bir
Ferrari'den bir "özel proje" daha
19 0
Gıravatlılar’ın gecesi
Gıravatlılar’ın gecesi
50 0
“Memleket elden gitti, dalga mı geçiyorsun?”
“Memleket elden gitti, dalga mı geçiyorsun?”
274 0
MGA ve Koop kazandı
MGA ve Koop kazandı
12 0
Koop Süt’ten bir zam daha
Koop Süt’ten bir zam daha
208 0
banner661
banner726

Yenicami, Hasanlarla kazandı

banner476

Yenicami, Göçmenköy’ü Hasan Ulukök ve sakatlanan HasanUlukök’ün yerine giren Hasan Evren’in golleriyle mağlup ederek sıralamada Yonpaş Dumlupınar’ı da geride bıraktı. Göçmenköy ise derbiyi kaybederek zirveye tırmanma şansını değerlendiremedi

banner714
Yenicami, Hasanlarla kazandı
banner721
Stadyum:Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler:EmreÖztaşlı, Mustafa Torun, EmreÇevikdal
Yenicami:Ercan, Yakup, Mehmet Göktaş, Fırat, Hascan, HüseyinSadıklar, HasanUlukök (32.Dk HasanEvren),Emirhan, Mehmet Çavuş (85.Dk Ali Bayır), Kaan, Selim (70.Dk Moses)
Göçmenköy: Ali Duvarcı, Reşit (75.Dk Kemal), CemalYaşınses, Hazar (25.Dk Koray), Arda (56.Dk Fikret), Bekir, CemalTerkan (25.Dk Umut), Hassan, MahmutAmasyalı (56.Dk Mevlüt), Mehmet Göçben, Mahmutİneci
Goller: 11.Dk Hasan Ulukök,62.DkHasanEvren (Yenicami)- 26.Dk Mehmet Göçben (Göçmenköy)
 
AKSA Süper Ligde 2 Başkent ekibinin mücadelesindeYenicami, Göçmenköy’ü Hasan Ulukök ve Hasan Evren’in 2 – 1 mağlup etti. Göçmenköy’in tek golü Mehmet Göçben’den geldi.
11.Dk:  Yenicami atağında Fırat’ın ara pasıyla topla buluşan Hasan Ulukök vuruşunda topu filelere gönderdi.  Yenicami 1-0 Göçmenköy
26.Dk: Göçmenköy’de kullanılan köşe atışında savunmadan ileriye çıkan Mehmet Göçben kafa vuruşu ile topu filelere gönderdi.  Yenicami 1-1 Göçmenköy
62.Dk: Yenicamiatağında Hascan’ın vuruşunda kaleci Ali’den dönen topu iyi takip eden Hasan Evren topu filelere gönderdi.  Yenicami 2-1 Göçmenköy
Yenicami taraftarlarının Yenicami ile kupalar kazanmış olan Göçmenköy teknik direktörü Özgü Bayraktar’a karşı kullandıklar sözler ise tepki topladı.
 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.