Yenicami, Hasanlarla kazandı

Stadyum:Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler:EmreÖztaşlı, Mustafa Torun, EmreÇevikdal
Yenicami:Ercan, Yakup, Mehmet Göktaş, Fırat, Hascan, HüseyinSadıklar, HasanUlukök (32.Dk HasanEvren),Emirhan, Mehmet Çavuş (85.Dk Ali Bayır), Kaan, Selim (70.Dk Moses)
Göçmenköy: Ali Duvarcı, Reşit (75.Dk Kemal), CemalYaşınses, Hazar (25.Dk Koray), Arda (56.Dk Fikret), Bekir, CemalTerkan (25.Dk Umut), Hassan, MahmutAmasyalı (56.Dk Mevlüt), Mehmet Göçben, Mahmutİneci
Goller: 11.Dk Hasan Ulukök,62.DkHasanEvren (Yenicami)- 26.Dk Mehmet Göçben (Göçmenköy)
AKSA Süper Ligde 2 Başkent ekibinin mücadelesindeYenicami, Göçmenköy’ü Hasan Ulukök ve Hasan Evren’in 2 – 1 mağlup etti. Göçmenköy’in tek golü Mehmet Göçben’den geldi.
11.Dk: Yenicami atağında Fırat’ın ara pasıyla topla buluşan Hasan Ulukök vuruşunda topu filelere gönderdi. Yenicami 1-0 Göçmenköy
26.Dk: Göçmenköy’de kullanılan köşe atışında savunmadan ileriye çıkan Mehmet Göçben kafa vuruşu ile topu filelere gönderdi. Yenicami 1-1 Göçmenköy
62.Dk: Yenicamiatağında Hascan’ın vuruşunda kaleci Ali’den dönen topu iyi takip eden Hasan Evren topu filelere gönderdi. Yenicami 2-1 Göçmenköy
Yenicami taraftarlarının Yenicami ile kupalar kazanmış olan Göçmenköy teknik direktörü Özgü Bayraktar’a karşı kullandıklar sözler ise tepki topladı.
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