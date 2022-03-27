Yenicami, gol yağdırdı

YER: Lefkoşa Atatürk Stadı
HAKEMLER: Hakan Ünal, Mehmet Volkan Çelik, Burak Mandıralı
YENİCAMİ: Ercan, Koray, Yasin, Kaan, Emirhan(DK 46 Ali Üçtaş), Yakup, Mehmet Çavuş(DK 46 Berkem), Hascan(DK 65 Hasan Ulukök), Fırat(DK 70 Doğukan), Selim, Keıta(DK 46 Asrın).
BİNATLI: Yunus, Nevzat, Ayhan, Fikri, Hasan, Mehmet Neşe(DK 40 Darbaz), Erdem(DK 46 Nazım), Abdullah(DK 46 Arda), Mehmet Zaim, Kone, Mustafa Süzgen(DK 68 Ali Özbahar).
GOLLER: DK 5,67 Fırat, DK 11,23,27 Selim, DK 15 Hascan, DK 18 Keıta, DK 69 Asrın(Yenicami).
Aksa Süper Lig’in 24. Haftasında Fırat(2), Selim(3), Hascan, Keıta ve Asrın kaydettiği gollerle rakibi Binatlı’yı 8-0 mağlup eden Yenicami çıkışını sürdürdü.
5.DK: Sağ kanattan gelişen etkili Yenicami atağında ceza alanı içerisine yapılan ortada topu iyi takip eden Fırat, yaptığı vuruşta takımını öne geçirdi.1-0
11.DK: Hascan ile başlayan etkili Yenicami atağında bu oyuncunun güzel ara pasında Selim topu filelere göndererek farkı ikiye çıkardı.2-0
15.DK: Selim ile başlayan Yenicami kontra atağında bu oyuncunun ara pasında Hascan topu filelere gönderdi.3-0
18.DK: Yenicami’nin kazandığı serbest vuruşta Hascan’ın ortasında Keıta kafa vuruşu ile topu filelere gönderdi.4-0
23.DK: Yenicami’nin geliştirdiği bir başka atakta Binatlı ceza alanı içerisinde Selim topu filelere göndererek farkı beşe çıkardı.5-0
27.DK: Yenicami’nin kalabalık adamla geliştirdiği atakta Binatlı ceza alanı içerisinde Hascan’ın vuruşu savunmadan dönerken, dönen topu iyi takip eden Selim, hat-trick’e imza attı.6-0
29.DK: Yenicami’nin geliştirdiği bir başka atakta Fırat’ın etkili vuruşunu kaleci Yunus uzaklaştırdı.
63.DK: Gelişen bir başka ev sahibi takım Yenicami atağında Asrın’ın kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu kaleci Yunus önledi.
66.DK: Fırat ile gelişen Yenicami atağında bu oyuncunun pasında topun gelişine Ali Üçtaş’ın vuruşunu kaleci Yunus kornere çeldi.
67.DK: Kendi topu ile takımını atağa kaldıran Fırat’ın ceza alanı dışından vuruşunda top kaleci Yunus’un bakışları arasında filelere gitti.7-0
69.DK: Fırat ile başlayan bir başka Yenicami atağında bu oyuncunun pasında Asrın topu filelere gönderdi.8-0
Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince karşılaşma 8-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile son buldu.
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