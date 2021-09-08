Yenicami farkla yarı finalde

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile işbirliği çerçevesinde organize ettiği Lefkoşa Kupası’nda ilk gün maçları tamamlandı.
Turnuvanın ilk maçında Küçük Kaymaklı’nın Gençlik Gücü’nü mağlup etmesi ile başlayan turnuvanın ikinci maçında Yenicami ile Çetinkaya karşılaştı. Ortaköy Stadı’nda oynanan maçta rakibine oranla daha organize olan taraf olan Yenicami mücadeleden 5-0 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.
Karşılaşma sonrasında maçın en iyi oyuncusu Yenicami’ninforveti Emre Taşkın seçildi. Başarılı futbolcu motivasyon ödülünü LTB Asbaşkanı Akın Aktunç ve LTB Meclis Üyesi Levent Çıraklı’nın elinden aldı.
Yarı final zamanı
Lefkoşa Kupası’nda G.Gücü ve Çetinkaya takımları ilk turdan veda ederken yarı final eşleşmeleri de netleşti. Buna göre 9 Eylül Perşembe oynanacak yarı final maçlarında program şu şekilde oluştu.
Saat 17.00 Şht. Hüseyin Ruso Stadyumu Hamitköy-K.Kaymaklı
Saat 17.00 Ortaköy Stadı Göçmenköy-Yenicami
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