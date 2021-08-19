Yenicami deplasmanda kazandı

Niyazi ERGÜLEN
Futbolda takımların 2021 – 2022 sezonuna yönelik hazırlıkları devam ederken, hazırlık maçları ve anı maçları ile de takımlar eksikliklerini görüp, güçlerini deniyorlar.
AKSA Süper Lig ekipleri Baf Ülkü Yurdu ile Yenicami, Üner Berkalp Stadında mücadele ettiler. İsmail Ercan, Emir Zorali, Berk Bağrıkara hakem üçlüsünün yönettiği maçı deplasman ekibi Yenicami kazandı. Yenicami’ye galibiyeti getiren gol Moses’dan geldi.
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