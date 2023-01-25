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Yenicami'de jet hızında değişim

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Yenicami'de jet hızında değişim
AKSA Süper Lig ekiplerinden Yenicami’de bu sabah saatlerinde şok bir gelişme yaşanarak teknik direktör Derviş Kolcu ve ekibi görevinden istifa ettiğini yönetime bildirdi.
Bu gelişme üzerine yönetim Kolcu ve ekibinin istifasını kabul ederek arayış içine girdi.
Yaşanan ayrılık sonrasında Yenicami elini çabuk tutarak sezon başında da teknik direktörlük görevini üstlenen Ulus Nasıroğlu’nun yanı sıra A2 takım antrenörü Hasan Sarıoğlu ve yardımcısı Mustafa Sarı’yı takımın başına getirdi.
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