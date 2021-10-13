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Yenicami'de Çerkez gitti, Nasıroğlu geldi

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Yenicami'de Çerkez gitti, Nasıroğlu geldi
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Yenicami Ağdelen’de A Takım’ın Teknik Direktörlüğünde değişim oldu. Çağan Çerkez ile yollar ayrılırken göreve, hala hazırda Yönetim Kurulu Üyesi ve Futbol Takımı’nın Sportif Direktörü olan Ulus Nasıroğlu getirildi.
Başkan Ali Özmen Safa konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Uzun yıllar Yenicami’nin formasını giyen tecrübeli isim Nasıroğlu’na yeni görevinde başarılar dileriz. Yenicami’de Ulus Nasıroğlu’nun yardımcısı olarak da U-17 ve Akademi’den sorumlu Hasan Sarıoğlu geçici olarak atanmıştır. Teknik Direktörlük görevinden aldığımız Çağan Çerkez’e bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.
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