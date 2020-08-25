Yenicami'de Ali Vehid'den geniş yönetim

Ali Vehid, üyelerin onayıyla 2.kez başkanlığa getirilirken, Vehid 22 kişilik bir yönetim oluşturdu

Necati KÜLAHLILAR

Yenicami genel kurulu dün akşam gerçekleştirilirken, tek başkan adayı olan Ali Vehid, üyelerin onayıyla 2.kez başkanlığa getirildi.

Ali Vehid döneminde kazanılan kupaların da sergilendiği genel kurulda divan başkanlığını Ödül Muhtaroğlu yaptı. Lefkoşa Türk Belediyesi başkanı Mehmet Harmancı’nın da katıldığı genel kurul sonrasında Ali Vehid, oy birliğiyle başkanlığa getirildi.

Genel kurulda divan başkanlığını Ödül Muhtaroğlu, sekreterlik görevlerini Ömer Gedik ve Ahmet İmamzade yaptı. Saygı duruşunun ardından Başkan Ali Vehid, bir sezonun değerlendirmesi şeklinde üyelere yönelik bir konuşma yaptı.

Daha sonra Asbaşkan Ahmet Şeytan faaliyet ve mali raporlarla ilgili üyeleri bilgilendirdi. Her iki rapor da oybirliği ile üyeler tarafından onaylandı. Başkanlık için tek aday olan Ali Vehid üyelerin onayını alarak yeniden iki yıllığına başkanlık görevine getirildi.

Ali Vehid başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor:

1- Salahi Çağman 2- Bülent Avcan 3- Ercan İbrahimoğlu 4- Ahmet Şeytan 5- Lal Kaner 6- Evrim Hınçal 7-Ali Gavani 8- Serhan Gönelli 9- Levent Özerdağ 10- Abdullah Sultanoğlu 11- Bolkan Bardak 12- Çağkan Kabataş 13- Raşit Özgür 14- Selçuk Zekai 15- Erkan Arıklı 16- Tunç Aybars 17- Mehmet Biray 18- Saygun Kerem 19- Şenol Karayel 20- Ömer Mertbulut 21- Cemal Paşa 22-Murat Karakuş

