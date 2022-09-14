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Yenicami, Cihangir’i üç golle geçti

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Yenicami, Cihangir’i üç golle geçti
Aksa futbol liglerinde sezonun resmen başlamasına sayılı günler kala takımlar hazırlık karşılaşmalarıyla son durumlarını görmeye çalışıyorlar.
Dün iki süper lig ekibi Cihangir ile Yenicami, Cihangir Stadı’nda karşı karşıya geldiler. Konuk Yenicami takımı yeni transferi Sylla’nın iki ve Emirhan’ın attığı gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı.
 
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