Yenicami, Boğaz’dan turla döndü

İBRAHİM DALOĞLU
Stad: Yeniboğaziçi Mehmet Ergün Stadı
Hakemler: Fehim Dayı, Sertan Alkın, Serdar Gürpınar
Yeniboğaziçi: Remzi, Ahmet Arıtaş(Çağrı), Ali, Burçin, Barış, Hasan, Mehmet Çağakan, Doğan(Hamza(Berkem), Ahmet Kuşaf, Serhat, Ahmet Yalçın(Burak)
Yenicami: Ercan, Mehmet Göktaş, Berkem, Kaan, Koray, Yakup, Fikret, Hascan, Ali(Mehmet Çavuş), Asrın(Cenker), Sylla
Goller: Dk. 40 Asrın, Dk. 90 Yakup(Yenicami)
Northernland Kıbrıs Kupası ilk tur karşılaşmalarından olan Yeniboğaziçi ile Yenicami arasında oynanan karşılaşmanın galibi 2-0’lık skorla konuk Yenicami oldu ve adını son 16 turuna yazdırdı.
Yeniboğaziçi Mehmet Ergün Stadı’nda oynanan ve her iki takımında maç boyunca açık futbolu tercih ettiği karşılaşmada konuk Yenicami her iki yarıda bulduğu gollerle sahadan 2 – 0 galip ayrılmayı bildi.
Yenicami’ye galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Asrın ve 90. dakikada ise Yakup attı.
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