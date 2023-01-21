Yenicami, Boğaz’dan turla döndü

Northernland Kıbrıs Kupası ilk tur karşılaşmasında Yenicami konuk olduğu Yeniboğaziçi karşısında her iki devrede bulduğu birer golle maçı 2-0 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı

Yeniboğaziçi Mehmet Ergün StadıFehim Dayı, Sertan Alkın, Serdar GürpınarRemzi, Ahmet Arıtaş(Çağrı), Ali, Burçin, Barış, Hasan, Mehmet Çağakan, Doğan(Hamza(Berkem), Ahmet Kuşaf, Serhat, Ahmet Yalçın(Burak)Ercan, Mehmet Göktaş, Berkem, Kaan, Koray, Yakup, Fikret, Hascan, Ali(Mehmet Çavuş), Asrın(Cenker), SyllaDk. 40 Asrın, Dk. 90 Yakup(Yenicami)Northernland Kıbrıs Kupası ilk tur karşılaşmalarından olan Yeniboğaziçi ile Yenicami arasında oynanan karşılaşmanın galibi 2-0’lık skorla konuk Yenicami oldu ve adını son 16 turuna yazdırdı.Yeniboğaziçi Mehmet Ergün Stadı’nda oynanan ve her iki takımında maç boyunca açık futbolu tercih ettiği karşılaşmada konuk Yenicami her iki yarıda bulduğu gollerle sahadan 2 – 0 galip ayrılmayı bildi.Yenicami’ye galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Asrın ve 90. dakikada ise Yakup attı.