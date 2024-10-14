Yenicami: Biz ayrıcalık değil, futbolun özünde var olan adalet istiyoruz

Süper Lig ekiplerinden YenicamiAğdelen Kulübü yaptığı basın açıklamasıyla sezonun ilk haftasından itibaren hakem hataları nedeniyle uğradıkları haksızlıklara dikkat çekerek “YenicamiAğdelen Kulübü olarak, ayrıcalık talep etmiyoruz. Biz, futbolun özünde var olan adaleti istiyoruz” diyerek tüm paydaşları samimiyete davet ettiler.

Yenicami Kulübü’nün yaptığı basın açıklaması şöyle:

“Değerli Kamuoyu,

YenicamiAğdelen Kulübü olarak, sezon başından bu yana karşılaştığımız hakem hataları kabul edilemez bir noktaya ulaşmıştır. Hataların kasıtlı bir hal aldığı bu süreçte, kulübümüzün hakları gasp edilmekte ve adalet duygusu zedelenmektedir.

İlk hafta, henüz oyunun başlaması ve 45 saniye sonra aleyhimize verilen penaltı kararıyla başlayan bu süreç, ikinci hafta sahada olmayan bir penaltı ile devam etmiştir. Üçüncü haftada ise, penaltı ile uzaktan yakından alakası olmayan bir pozisyonda, trajikomik bir kararla lehimize penaltı verilmemiştir. Ayrıca, futbolcumuz açık bir faulle yere serilirken, şiddetli müdahale karşısında sarı kart görmesi kabul edilemez bir haksızlıktır. Bu adaletsizlik, sahadaki mücadelemize doğrudan darbe vurmuş, rakip takımın haksız avantaj kazanmasına zemin hazırlamıştır.

Dahası, rakip takım kalecisi Ufuk’un boğaz sıkmaya varan hareketine yalnızca sarı kart verilmesi, hakemlerin kararlarının tutarsız ve yanlı olduğunun açık bir göstergesidir. Eğer bu boğaz sıkma hareketi sadece sarı kartla geçiştirilecekse, bu futbolun ruhuna aykırıdır. Verilen kararların gerekçelerini öğrenmek, futbolun adaletini korumak adına en doğal hakkımızdır.

Basın mensuplarına çağrımız şudur: Değerli basın temsilcilerinin, yaşadığımız adaletsizlikler karşısında sessiz kalmamanızı ve yaşanan haksızlıkları gündeme getirmenizi bekliyoruz. Kulübümüzü ve yönetimimizi eleştirmek yerine, sahada maruz kaldığımız haksızlıkları ön plana almanızı ve bu konularda objektif bir yaklaşım sergilemenizi arzu ediyoruz. Futbolun daha adil bir zeminde ilerlemesi adına desteğiniz son derece önemlidir.

YenicamiAğdelen Kulübü olarak, ayrıcalık talep etmiyoruz. Biz, futbolun özünde var olan adaleti istiyoruz. Bu mücadelemiz sonuna kadar sürecektir. Hak ve adalet taleplerimizin karşılanması için tüm paydaşları sağduyuya ve samimiyete davet ediyoruz.

Saygılarımızla,

YenicamiAğdelen Kulübü Yönetimi

