Yenicami beraberlikle yetindi

STAT: Mete Adanır Stadı
HAKEMLER: İsmail Ercan, Yusuf Bakar, Rıdvan Çetinkaya
GİRNE H. EVİ: Feyyaz Gül, Ali Nazlıoğlu, Arda Öner, Halil Esen, Samet Akrep (Dk.85 Ali Rüşlü), Erdi Erduran, Alpay Eminoğlu (Dk.77 Cemal), Mehmet Yıldız (Dk.21 Caner), Eşref Özkul, Zafer Emre Taşkın, Hasan Yönlüer
YENİCAMİ: Ercan Samancıoğlu, Fırat Ersalan (Dk.73 Muhammet), Hascan Kırmaz (Dk.46 Doğukan), Asrın Sönmez, Selim Saygı, Koray Özteknik, BerkemKorbay, DrissaKeita (Dk.81 Ekrem), Kaan Erdoğan, Yasin Açıkel, Ali Üçtaş (Dk.54 Saadettin)
GOLLER: Dk.27 Samet Akrep (GHE) – Dk.59 Fırat Ersalan (Yenicami)
Nicosia Group Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maçında 6-2’lik galibiyetle en avantajlı skorlardan birini elde eden Yenicami, Girne Halk Evi ile Mete Adanır Stadı’nda turun rövanşında karşılaştı. Rakibi ile 1-1 berabere kalan Yenicami, adını yarı finale yazdırdı. Halk Evi maçta 27’nci dakikada Samet Akrep ile öne geçerken, bu gole Yenicami 59’da Fırat ile yanıt verdi. Bu sonuçla Yenicami, çeyrek finalde Mesarya’yı eleyen Mağusa Türk Gücü ile eşleşmiş oldu.
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