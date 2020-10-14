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Yenicami, Bayır’a bonservisli imzayı attırdı

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Yenicami, Dumlupınar’dan aldığı Ali Bayır’ın transferini resmileştirirken, genç yıldıza Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda bonservisli olarak imzayı attırdı

Yenicami, Bayır’a bonservisli imzayı attırdı
K-PET Süper Lig ekiplerinden Yenicami, Dumlupınar’dan aldığı Ali Bayır’ın transferini resmileştirirken, genç yıldıza Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda yönetici Şenol Karayel eşliğinde bonservisli olarak imzayı attırdı.
Yenicami’den transferle ilgili şu açıklama yapıldı:
“Takımımız Yenicami, Mehmet Altın transferine karşılık bonservisini Dumlupınar’dan aldığımız Ali Bayır’ın transferini tamamladı.  
Bayır kendisini Yenicami futbolcusu yapan imzayı Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda attı. İmza esnasında yeni oyuncumuza sporcu sorumlumuz Şenol Karayel eşlik etti.
Transfer ile ilgili düşüncelerini aktaran teknik sorumlumuz Özgü Bayraktar, Bayır’ın Yenicami’nin geleneğine katkıda bulunacağını ve kendisinden beklentilerinin yüksek olduğunu belirtti. Bayraktar genç futbolcunun en kısa sürede adaptasyon sürecini atlatarak takıma ciddi katkı sağlayacağına inandığını sözlerine ekledi.
 
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