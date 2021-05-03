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Yenicami Akademi’ye fitness koçu atandı

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Yenicami Akademi’ye fitness koçu atandı
Bakanlar Kurulunun antrenman izni vermesinden sonra antrenmanlara başlayan Yenicami Akademi’ye fitness koçu atandı.
Yenicami Akademi’den fitness koçu atanması ile ilgili yapılan açıklamada, Yenicami Akademimiz spor camiasının değerli yüzleriyle büyümeye devam ediyor.
Zalihe Postacıoğlu ile akademi eğitmenliği ve elit takımlarımızın fitness koçluğu görevleri konusunda anlaşmaya vardık. Hem kulübümüze hem de kendisine hayırlı olsun. Değerli insanlarla büyümeye devam edeceğiz.” ifadeleri kullanıldı.
 
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