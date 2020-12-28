Yenicami Akademi’de zorunlu ara

Ülkemizde artan yerel COVID 19 vakaları sonrasında faaliyetlerine ara veren akademiler arasına Yenicami Futbol Akademisi de girdi.
Yenicami Futbol Akademisi yönetimi, bu hafta yapılması gereken tüm antrenmanları durdurma kararı aldı.
Antrenmanların yeniden başlama tarihi ilerleyen günlerde Yenicami Futbol Akademi yönetimi tarafından duyurulacak.
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